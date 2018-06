El tráfico de tractores por el eje central de Casetas se reduce tras las quejas

Los vecinos no tienen claro si es fruto de la casualidad o si sus protestas han sido escuchadas, pero desde hace algo más de 15 días han detectado que el paso de tractores por las calles principales de Casetas se ha reducido “significativamente”. “Lo hemos hablado entre nosotros y aunque sí se ha visto algún tractor ha sido de manera aislada en los últimos días, siendo que hasta ahora el volumen de tráfico era muy intenso” , comentan desde la asociación de vecinos del barrio.

La campaña de la alfalfa se encuentra ahora en pleno apogeo y la mayoría de tractores que pasan por el eje central de Casetas se dirigen a la zona de Marlofa, donde hay un secadero, porque ese es su recorrido más corto. Los vecinos intuyen que “los que se dedican a la recogida de alfalfa ahora se encuentran en otros campos más alejados, pero seguro que pronto vuelven por aquí”, algo que ya han experimentado en otras ocasiones. “Cuando nos ha parecido que se calmaba, a los pocos días los tractores han vuelto a pasar y es realmente molesto, lo hacen de día y de noche y en ocasiones a velocidad”, lamentan.

Desde la asociación confían en que el descenso de tráfico no se deba en exclusiva a la dinámica de la cosecha de la alfalfa y que sea consecuencia “de nuestras reiteradas quejas y que por tanto alguien les haya restringido el paso”. Los vecinos señalan que además de las molestias que ocasiona el ruido, “lo más peligroso es que cualquier día puede haber una desgracia, porque las calles del barrio son estrechas y ya están de por sí congestionadas con los coches aparcados”.

Otro problema es el de la suciedad. Los residentes en el paseo Ciudadano, por donde transitan la gran mayoría de tractores, denuncian que los vehículos no se cubren y con su paso a velocidad y el viento van soltando por la vía lo que llevan en su interior. “Hace una semana sin ir más lejos estaba todo hecho una pena”, cuenta José Luis Almenara, miembro del colectivo vecinal, quien apunta que tiene que acudir un camión barredora ya que un barrendero particular no puede hacerse cargo de la limpieza porque la suciedad cae a la calzada y sería peligroso por el tráfico.

Los camiones de gran tonelaje, aunque en menor medida que los tractores, también pasan por el centro de Casetas. “Suele ser algún despistado que no presta atención a las señales, pero también hay muchos que prefieren saltarse la normativa para acortar”, explican en la asociación de vecinos. Consideran que esta situación se sigue dando entre otros motivos porque el control policial “no es exhaustivo y por eso prefieren jugársela y pasar”, aunque tienen constancia de que más de un caso ha sido denunciado.

La Delegación del Gobierno fijó en 2014 un trazado alternativo para que los vehículos dejaran de circular por el interior del barrio, que consiste en tomar el camino de Garrapinillos, la vía de servicio de la actual a-68, y los caminos rurales de la zona. A la entrada de Casetas hay señales que prohíben el paso de vehículos agrícolas y de gran tonelaje por el barrio, pero no son respetadas. Van acompañadas del letrero “excepto polígonos industriales”, lo que para los vecinos es un problema a la hora de hacer reclamaciones: “La mayoría de vehículos no se dirigen a esos polígonos, pero cuando se les pregunta lo tienen tan fácil como decirnos que van al que está en la parte alta de Casetas hacia Alagón, o si cruzan el barrio dirección Utebo indican que van hacia el polígono de Águila Coors”.

Para alcanzar una solución definitiva, el colectivo vecinal solicita que “se siga denunciando” y que tanto Policía como autoridades competentes “tomen cartas en el asunto”. Almenara recuerda que a finales de 2017 comentó el tema con el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, cuando visitó la Federación de Barrios, y “tomó nota y dijo que ya habían hablado con Delegación del Gobierno”. Los afectados quieren que la señalización se vuelva a revisar y que se obligue a circular por los caminos alternativos establecidos en 2014.