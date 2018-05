Los vecinos de Casetas denuncian el tráfico pesado de tractores y camiones por el centro del barrio

La Asociación Vecinal de Casetas ha vuelto a denunciar el paso de camiones y tractores por las calles del centro del barrio, según ha informado la Federación de Barrios de Zaragoza en una nota de prensa. Los vecinos advierten que con la campaña de la alfalfa en pleno apogeo es continuo el paso de estos vehículos hacia los polígonos industriales utilizando como atajo las estrechas calles, con los consiguientes peligros y molestias.

Debido a esto, la Asociación recuerda que en 2014 se consiguió que la Delegación del Gobierno fijara unos trayectos alternativos para que este tráfico pesado no atravesara las calles del barrio. "Se señalizó la prohibición del tránsito de vehículos agrícolas y de gran tonelaje, pero no se respetaban las señales", han recordado. "Cualquier día va a haber una desgracia y no queremos que esto suceda para que se tomen soluciones”, añade la asociación.

La Asociación Vecinal reclama, tanto al Ayuntamiento de Zaragoza como a la Delegación del Gobierno, que se cumpla la normativa “y no dejen circular por el casco de Casetas a vehículos de más de 12 toneladas”. Para ello demandan que se revise la señalización y que se les obligue a circular por los caminos alternativos que fueron fijados en 2014.