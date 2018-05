El líder de los latinos DDP en Zaragoza no irá a prisión por pegar en la cabeza a un joven con una pitón de hierro

Al que la Policía considera cabecilla de la banda latina ilegalizada Dominican Don’t Play (DDP) y uno de sus miembros más peligrosos en Zaragoza, Alejandro P. L., no volverá de momento a prisión. El pandillero, de 21 años, se enfrentaba este miércoles a una pena de hasta tres años de cárcel por asaltar a dos chavales en la calle de San Juan de la Cruz y causar un traumatismo craneal a uno de ellos con una cadena de hierro tipo pitón. Sin embargo, un acuerdo in extremis con la Fiscalía y la acusación particular permitió al delincuente eludir su regreso al centro penitenciario de Zuera –por donde pasó hace poco por apuñalar a un menor en la plaza de Salamero–, ya que al reconocer los hechos e indemnizar con 450 euros a la víctima su condena se vio reducida a un año medio de cárcel. Y no tendrá que cumplirla a menos que vuelva a delinquir en el plazo de tres años.