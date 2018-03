Llega a Zaragoza 'Bartrainers', la primera escuela de coctelería de Aragón

“Sorpréndeme” . Así empieza en muchas ocasiones el reto de un bartender cuando un cliente le pide un cóctel. “Que esté rico”, “que no sea muy fuerte”, “que tenga sabor dulce”. Con esta amalgama de detalles, un profesional de la coctelería debe de improvisar un trago que se adapte al gusto de cada consumidor y en el menor tiempo posible.

Cada vez es más habitual encontrar una carta de cócteles en locales zaragozanos, incluso locales especializados y cursos de formación. Nombres como ‘Dry Martini’ o ‘Sexo en Nueva York’ resultan habituales, pero, poco consumidos. Algo que no ocurre con los afamados gin tonics, sin duda los grandes culpables de este ‘boom’ de la coctelería desde hace unos años.

Este jueves se inaugura en Zaragoza la primera escuela de coctelería de Aragón, ‘Cocktails & Food School’, con un concepto que lleva nueve años desarrollándose en ciudades como Madrid y Barcelona: ‘Bartrainers Zaragoza'. “Disponemos de un aula donde se impartirán talleres relacionados con la elaboración de combinados y cocina y una sala de eventos”, asegura Jimmy Valios, asesor de coctelería del grupo Tierra y fundador, junto a Pilar Rodríguez, de la escuela.

“Nuestro objetivo es formar a las plantillas de bares y restaurantes y contaremos con profesionales del sector e invitados reconocidos a nivel nacional e internacional”, explica Valios. Además, también habrá actividades abiertas al público en general como cursos de cocina, talleres de gin tonic y cócteles.

“A lo largo de mi trayectoria he tenido que formarme a ciudades como Ibiza, Mallorca, Madrid o Barce lona”, explica Valios, también embajador de la marca de mixers de Coca Cola Royal Bliss en la región. “Fue precisamente mi contacto con los establecimientos de la zona el que me hizo percatarme de la demanda que había de formación para profesionales del sector”, añade.

En su opinión, la moda del gin tonic ha permitido que los clientes accedan a un nuevo concepto a la hora de pedir una bebida: “Tradicionalmente la barra se ha descuidado mucho y es tan importante como tener una buena cocina. Se ha declinado por ser un servicio poco productivo y erróneamente concebido como lento. Nosotros hacemos un cóctel en 90 segundos de media”.

Por eso, el cronometro es uno de los elementos fundamentales en sus clases que, además, son individuales. “El alumno selecciona la hora dentro de nuestro horario de apertura, viene y practica con nuestro profesor Caio Machado. Son dos módulos de 80 horas cada uno”, afirma. En la actualidad cuentan con 21 alumnos en el primer módulo, cuyo precio ronda los 650 euros.

Otra de las peculiaridades de su método es que desechan la utilización del tradicional medidor, cuyo uso ralentiza el proceso de creación de un combinado. “De esta manera liberamos una mano y practicamos a la hora de alternar movimientos con ambas”, añade. Un ejercicio de sincronización, agilidad y, sobre todo, mucha práctica.

El espacio formativo abre sus puertas con un invitado muy especial, el zaragozano Edu Val, un referente nacional en el sector formado en Londres y que llega de Madrid. “El curso versará sobre la cultura del trago largo y su introducción en el mundo de la coctelería en el ámbito local. Además, llenamos las 40 plazas en menos de 10 horas”, advierte Valios.

¿Cómo somos los aragoneses a la hora de pedir un cóctel? Según Val, muy parecidos al resto de los españoles. “Somos el país del combinado de destilado y refresco, y hemos ido cambiado el formato de vaso pero no hemos innovado el contenido”, critica el experto.

Creatividad, también en el vaso

“Es importante que dejemos de pensar fuera del recipiente y nos centremos en lo de dentro, ya que la variedad existente en el mercado nos lo permite”, añade. Actualmente, el zaragozano trabaja en Martins Brands, empresa especializada en Marcas Premium Internacionales, además, también es embajador de la marca de mixers alemana Thomas Henry.

“Tras vivir una temporada en Reino Unido, donde me formé durante 3 años, regresé a Zaragoza pero no había mercado así que me trasladé a Madrid”, recuerda. Allí logró alzarse con numerosos reconocimientos como el premio a la creatividad y la improvisación que otorga ‘The Gin Collection Contest’ en el que se alzó con el tercer puesto imponiéndose a 200 participantes, llegando a trabajar en algunas de las barras más prestigiosas del país como el Japanese Kirikata.

En su opinión, la formación clásica es fundamental a la hora de crear un buen coctel. “La coctelería clásica es la base de cualquier trago. Como dijo Ferrán Adriá, la creatividad no es más que el buen uso de la memoria”, concluye Val, quien asegura que es un orgullo volver a casa para inaugurar la escuela zaragozana.