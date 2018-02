Cubero defiende a Hasel y llama "terroristas" a los jueces que "encarcelan raperos"

El debate sobre los límites de la libertad de expresión ha llegado al Ayuntamiento de Zaragoza . Ayer, los partidos se dividieron a la hora de valorar la charla del rapero Pablo Hasel que se ha programado el domingo en el antiguo instituto Luis Buñuel, de propiedad municipal. El cantante fue condenado por enaltecimiento del terrorismo en 2014 y está pendiente de sentencia en la Audiencia Nacional en otra causa por el mismo motivo . El más contundente fue el concejal de Servicios Públicos, Alberto Cubero , quien no solo defendió ayer a Pablo Hasel, sino que calificó de "terroristas" a los jueces "que encarcelan raperos por decir la verdad, que la monarquía son una banda de corruptos puestos por Franco".

El portavoz del gobierno, Fernando Rivarés, dijo sobre la charla en el Luis Buñuel que "la libertad de expresión no admite censura previa". "Aunque algunas letras me desagraden y provoquen rechazo, encuentro una aberración que haya que prohibir un acto antes de que se celebre", dijo el concejal de ZEC.

Hay que tener en cuenta que Hasel fue condenado por celebrar los asesinatos de ETA y los Grapo, entre otros, e incluso pedir que vuelvan a atentar. En sus letras, dice que "explote el coche de Patxi López", que "se debe matar a Aznar" o que "no me da pena tu tiro en la nuca, ‘pepero’".

Rivarés, además, hizo referencia a la sentencia sobre la suspensión cautelar de la charla sobre el referéndum de Cataluña en el centro cívico Delicias: "No se aprecia que haya motivo para suspenderla, en base a los derechos de expresión y de reunión que se recogen en la Constitución".

"Indignante"

El PP, por su parte, calificó de "indignante" que ZEC "haga del Luis Buñuel un centro de difusión para los que promueven el odio social e incitan a la violencia". El portavoz adjunto de la formación, Pedro Navarro, rechazó "que un equipamiento municipal de todos los zaragozanos se convierta en altavoz de un individuo que en sus canciones jalea a terroristas, injuria a la policía y propugna el asesinato por motivos ideológicos", y aprovechó para volver a reclamar un centro cívico en el Luis Buñuel.

Por su parte, desde el grupo municipal del PSOE señalaron que la charla "no parece ni muy plural ni muy enfocada a defender la libertad de expresión". "En el particular huerto de Santisteve, todas las acciones se enfocan a cultivar a sus cachorros y a dar satisfacción a sus correligionarios", señalaron desde el grupo socialista. Añadieron que "la libertad de expresión es un bien a preservar", pero apuntaron que "quien es más extremo o más agresivo no es quien más la defiende".

La portavoz de Ciudadanos, Sara Fernández, dijo que "la charla se puede montar" en el Luis Buñuel, pero añadió que "para hablar de libertad de expresión podían haber traído a otros ponentes". Fernández señaló que respeta "las sentencias judiciales" que condenaron a Hasel, y reiteró la necesidad de ampliar al cartel de la charla para dar una mayor pluralidad.

Por su parte, Carmelo Asensio, portavoz de CHA, recordó que "el Ayuntamiento aprobó hace unas semanas la cesión del Luis Buñuel" al colectivo que lo gestionaba, y añadió que a ellos no les corresponde "valorar el contenido de las actividades que allí se realizan", sino que estas "cumplan los requisitos de seguridad".

Desde las Marchas por la Dignidad, organizadores del encuentro, defienden que el objetivo es "poner encima de la mesa el incremento de denuncias por letras y comentarios, porque se pone en cuestión la libertad de expresión tal y como se venía entendiendo". La cita del domingo llega una semana después de que otro rapero, Valtonyc, haya sido condenado a tres años y medio de cárcel por injurias a la Corona.