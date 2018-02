El Luis Buñuel acoge una charla de un rapero condenado por enaltecimiento del terrorismo

La cita llega solo un mes después de que Hesel declarara en la Audiencia Nacional. El rapero se enfrenta a una posible condena de dos años y medio de cárcel por alabar a grupos terroristas e insultar a la Corona y a la Policía en la red social Twitter. En su declaración ante el juez, llegó a decir que los Grapo «son comunistas que son ejemplo de resistencia».

La acusación de injurias contra los cuerpos policiales se basa, principalmente, en un tuit en el que comparó la condena a los anarquistas que atentaron contra la Basílica del Pilar con la «impunidad» de los guardias civiles «por decenas de inmigrantes asesinados». En total, la Fiscalía ha investigado 1.900 tuits de Hasel en los que, entre otras cosas, ensalzaba a ETA o los Grapo. «Cada uno tiene derecho a elegir quién le represente, y esos son los ejemplos que para mí representan la libertad», dijo Hasel.

El caso está pendiente de sentencia. Después de su declaración, la fiscal pidió dos años y medio de cárcel y el pago de 40.500 euros en multas. Su abogado, por su parte, solicitó la absolución porque, a su juicio, sus comentarios «están amparados por la libertad de expresión» y forman parte de «la crítica popular».

No era la primera vez que el rapero pasaba por la Audiencia Nacional. En 2014, fue condenado a dos años de prisión por enaltecimiento del terrorismo. En sus letras, según la sentencia, «ensalzaba y alababa» atentados terroristas de Grapo, ETA o Terra Lliure, e incluso pedía que volvieran a atentar. «No me da pena tu tiro en la nuca, ‘pepero’. Me da pena el que muere en la patera», «merece que explote el coche de Patxi López» o «que alguien clave un piolet en la cabeza a José Bono» son algunos de sus fragmentos.

Por «la libertad de expresión»

La charla llega en pleno debate sobre los límites de la libertad de expresión, y solo una semana después de que otro rapero, Valtonyc, fuera condenado a tres años y medio de cárcel por injurias a la Corona. Desde las Marchas por la Dignidad, organizadores de la charla, defendieron ayer que el objetivo es «poner encima de la mesa la cantidad de denuncias por letras y comentarios, porque se pone en cuestión la libertad de expresión tal y como se venía entendiendo». Desde ZEC eludieron hacer comentarios sobre la charla en el local municipal.