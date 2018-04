Bulbuente espera a su Virgen verdadera

"Todos coincidimos en que el cuadro que volvió no era el mismo". Agustín Láinez, de 86 años, tenía 22 cuando la tabla gótica ‘Nuestra Señora de los Ángeles’ salió del templo de Bulbuente (Zaragoza) con destino a un taller barcelonés para someterse a un proceso de restauración. Tal y como dijo este miércoles ante la imagen que se conserva desde 1954 en la iglesia de Santa María de la pequeña localidad del Campo de Borja, y que la Policía Nacional considera que es una copia, "no era normal" y "parecía completamente diferente a la que teníamos antes". A pesar del tiempo transcurrido, recordó que pasaron muchos meses desde que se la llevaron hasta que regresó: "Tanto que pensamos que ya no la íbamos a volver a ver".