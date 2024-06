Evaristo Cosa, Vaquillero del Año en Teruel: "El Torico podría volver a la plaza perfectamente"

¿Por qué esa fidelidad?Somos una familia. Mis hijos han continuado en ella y también los hijos de otros amigos. Nos consideramos una familia. Yo he estado siempre ayudando. Ahora estoy en la directiva y es la tercera vez que paso por ella. Soy vocal. Antes estuve de tesorero y secretario. Pero sin estar en la directiva iba también a ayudarles a montar, a desmontar y a todo.

¿Cuántos años lleva de peñista?Desde 1973 estoy en La Unión, siempre he sido de la misma peña.

Como peñista de toda la vida, ¿qué supone el reconocimiento de sus compañeros al nombrarle Vaquillero del Año de 2024?Es emocionante. No me lo esperaba.



¿Cuál es la clave del éxito de la vaquilla, los toros ensogados o las peñas?El éxito de la vaquilla se debe a las peñas. Aunque el lunes es el día más especial y es cuando está el toro ensogado. Pero las que lo mueven todo son las peñas. Aunque no seas peñista, te sumas a una y puedes bailar y estar con los peñistas. Si te gusta la charanga, eres uno más.

¿Es de los vaquilleros que viven en la peña durante los tres días grandes de las fiestas?Yo desde que salgo por la mañana de casa no dejo la peña. Voy con la charanga bailando por la calle o llevando la pancarta y a la hora de comer vuelvo a la peña. Solo paso por casa para dormir.

¿Qué tiene de especial vivir La Vaquilla en las peñas?Las peñas levantamos La Vaquilla. El Ayuntamiento no organiza nada los días de las fiestas. Si estás en una peña, estás en familia, tienes comidas, charanga... Hay mucha unión para hacer las cosas.

Se han hecho algunos intentos de mejorar ese aspecto, como el reparto de vasos reutilizables, sin mucho éxito. ¿Por qué?El problema es gordo y no se resuelve con regalar un vaso, como se hizo el año pasado.

Como lleva tantos años de Vaquilla podrá hacer un diagnóstico sobre su estado de salud. ¿Qué es lo mejor y lo peor de esta fiesta?Lo que más me gusta es la charanga. Yo estoy con ella desde que sale hasta que acaba. No paro bailando, llevando la pancarta y todo lo demás. Lo peor es la suciedad, porque ensuciamos todos.

¿Es partidario de crear un recinto de peñas fuera de la ciudad?A la larga, si siguen creciendo, no quedará otra solución que esa. Con un solo recinto podríamos traer mejores actuaciones, aunque cada peña tendría su local y sus comidas. Habría más dinero y podríamos traer, en vez de un DJ, algún espectáculo mejor y hacer otras cosas.

Las peñas reúnen a más de 10.000 peñistas. ¿Han tocado techo?El problema que habrá con las peñas es que no hay sitio por el Centro Histórico para montarlas. Cada vez nos están poniendo más problemas para instalarlas. Si se movieran todas fuera del Centro Histórico, el Ayuntamiento descansaría. Pero, respecto al número de socios, desde la covid, se está viendo un aumento. Tenemos que cerrar las inscripciones porque ya no cabe más gente en el sitio que tenemos. Antes había muchas cuadrillas de jóvenes que se organizaban por su cuenta para celebrar las fiestas, pero ahora se han metido en las peñas.

¿Como vaquillero, qué le parece la decisión de no reponer el Torico original en la fuente tras su restauración?Yo pienso que es una tontada. El Torico no se cayó, lo tiraron. Si vuelve a su sitio, por subir un vaquillero a ponerle un pañuelo el día de inicio de las fiestas, no se irá abajo. Se puede dejar perfectamente el Torico original,

¿Le gustaría subir a poner el pañuelo al Torico para iniciar La Vaquilla y protagonizar así el acto más multitudinario y emotivo de las fiestas?Sí. Las dos cosas que más desea alguien que vive la fiesta con pasión desde pequeño como yo son poner el pañuelo al Torico y ser Vaquillero del Año. Son dos acontecimientos que solo pueden pasar una vez en la vida.

¿Será su asignatura pendiente?Ya doy por perdida esa posibilidad. Pero seguiré en la peña hasta que no pueda más.