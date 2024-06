"Somos la fuerza que os acompaña", el mensaje de un barrio de Teruel a quienes perdieron su casa

Nunca el local de la Asociación del Barrio del Carmen de Teruel había sido testigo de tanta actividad. Desde que el 13 de junio de 2023, a solo unos metros de allí, se hundiera el edificio Amantes de la calle de San Francisco de esta ciudad dejando sin hogar a casi 40 familias, su sala de reuniones se ha convertido en el centro de operaciones desde el que se lanzan multitud de iniciativas para arropar a los afectados. La última, despertar a todos ellos a diario con un mensaje de Whatsapp que transmite afecto y cariño.

“Buenos días: Somos la fuerza que os va a acompañar”, reza uno de ellos. Otro recuerda que “hay días azules y días grises” y otro que “muchos momentos duros han pasado ya”. Los avisos empezaron a llegar a los teléfonos móviles de quienes perdieron su casa el pasado 1 de junio y finalizarán este jueves, 13 de junio, cuando se cumpla un año del hundimiento que conmocionó a la ciudad de Teruel.

“Es una fecha muy delicada y queremos estar junto a ellos, que noten nuestro calor y se sientan acompañados”, explica Elvira Martín, portavoz del grupo de trabajo del Barrio del Carmen e ideóloga de la iniciativa. Junto a ella, María Victoria Domingo, otra vecina de la zona, trabaja codo con codo para que el gesto tenga la mayor repercusión posible.

Serán en total 14 mensajes de respaldo, que con sus letras iniciales formarán una frase que será desvelada el mismo día 13. Las comunicaciones no solo llegan al móvil, aparecen también en las redes sociales y en medios de comunicación y en la jornada del primer aniversario, con la complicidad de los comercios, la última letra del aviso final podrá verse en todos los escaparates del Centro Histórico.

El gesto va dirigido no solo a las 21 familias que vivían en la casa hundida, sino también a aquellas otras que residían en edificios anejos y que, debido a los daños colaterales que produjo el derrumbe, tampoco han podido regresar a su hogar.

"Están pasando un duelo"

“Todos ellos están pasando un duelo; perder tu refugio es perder una gran parte de ti; se encuentran desorientados y con una gran incertidumbre”, explica Elvira. “Es necesario que sientan que la ciudad entera les arropa y está con ellos”, añade.

En la misma línea, María Victoria se emociona al pensar en los afectados. “Me pongo en su lugar y me hundo, solo podemos apoyarles y decir a las instituciones lo que ellos les dirían, porque les faltan las fuerzas”, afirma.

Ambas coinciden en que el Gobierno aragonés no ha prestado ayuda suficiente a los que aquel 13 de junio quedaron en la calle perplejos ante el montón de escombros al que había quedado reducido el edificio en cuestión de minutos. A su juicio, el trágico incendio que el pasado mes de febrero destruyó un complejo residencial en Valencia y en el que hubo 10 fallecidos, tiene algunas similitudes con el hundimiento del edificio Amantes, si bien en este último no hubo que lamentar daños personales. “Quienes se han quedado sin casa en Teruel no han recibido respaldo económico de las administraciones para poder adquirir una nueva vivienda; es muy triste”, dice Elvira Martín. “Creo que si el edificio se hubiese caído a unos metros del Pignatelli la reacción hubiera sido diferente”, subraya.

Concentraciones cada mes

Del mismo local del Barrio del Carmen han salido las concentraciones de apoyo a los afectados que tienen lugar el día 13 de cada mes en la zona del derrumbe. Y allí se confeccionó un calendario digital en el que la hoja de cada mes aludía a alguno de los problemas urbanísticos que registró la zona a lo largo de 2023, como filtraciones de agua en la Escalinata del Óvalo, la rotura de un hidrante en un callejón o las humedades y grietas aparecidas en algunos edificios.

“Queremos que el barrio sea la ‘Milla de Oro’ de Teruel”, reivindica Elvira. “Y por eso pedimos al Ayuntamiento de Teruel que lleve a cabo una rehabilitación integral de esta parte de la ciudad”, aclara.

"Lo hice por un sano egoísmo"

María Victoria confiesa que fue un “sano egoísmo” el que la empujó a dar voz a los afectados y a luchar por las necesidades de estos, que un año después de la catástrofe viven en pisos de alquiler sufragados por el Ayuntamiento, quien va renovando cada seis meses el acuerdo para llevar a cabo esta medida. “No podría vivir viendo que mis vecinos están mal y yo no hago nada”, señala.

Los mensajes han sido muy bien recibidos por quienes perdieron su casa. “Pese a la terrible historia que están viviendo, nos saludan con cariño; eso no tiene precio”, destaca Elvira.