El Ayuntamiento de Teruel solo ejecutó un cuarto del presupuesto de inversiones en 2023

El Ayuntamiento de Teruel solo ejecutó una cuarta de la inversión presupuestada para 2023, según se desprende de la liquidación del presupuesto del año pasado aprobada en la Comisión de Hacienda del pasado miércoles. Según el balance, aprobado con los votos del PP y la abstención del resto de grupos -Teruel Existre, PSOE y Vox-, de los 34,5 millones de euros destinados a inversiones, solo se ejecutaron 9,4, el 27%.

Entre las obras previstas y que quedaron sin ejecutar, figuran la urbanización del entorno del centro sociocultural de San Julián, las escaleras de acceso al Cementerio, la renovación de la iluminación en el Centro Histórico y en la plaza de San Juan o la mejora de la Cuesta de los Gitanos.

El portavoz socialista, José Guillén, achaca a "la mala gestión" del equipo de gobierno, del PP, la mínima ejecución del capítulo de inversiones. Recuerda que no es la primera vez que esto ocurre, porque la ejecución de este apartado en el presupuesto de 2021 se quedó en un 21%.

Para Guillén, la principal causa de la escasa ejecución inversora es que "los presupuestos son ficticios y están inflados" con partidas con cargo a financiación de otras administraciones que no se llegan a concretar. Indica, como ejemplo, que las cuentas del año pasado incluyeron dos millones del Fite de 2024 para urbanizar el entorno del centro sociocultural de San Julián cuando, al aprobarse los presupuestos –el 22 de diciembre de 2023–, "ya se sabía que ese dinero se iba a destinar a la piscina cubierta de Los Planos".

La delegada de Hacienda, la popular Carmen Romero, aclara que aunque las obras presupuestadas no se hayan ejecutado dentro de 2023 no decaen y su licitación sigue adelante porque, en muchos casos, no se puede completar dentro de ejercicio del presupuesto.

La liquidación aprobada con los votos del PP -que tiene la mayoría absoluta en las comisiones informativas y en pleno- también aprueba un remanente 1.482.102 euros, que financiará, entre otras actuaciones, la restauración de la estatua del Torico, rota en varios fragmentos desde que fue derribada accidentalmente de su pedestal en 2022. La reparación costará 10.000 euros.