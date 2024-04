De Miami al pueblo turolense de Saldón en busca de la partida de nacimiento del tatarabuelo

Dos hermanos gemelos cubanos residentes en Miami (Estados Unidos), Rául y Eduardo García, investigan los orígenes familiares paternos en Teruel para conocer sus raíces y, sobre todo, para proporcionar a su padre, Eduardo José García, el documento que le permitiría salir de Cuba, donde acaba de jubilarse como médico. Los hermanos García acaban de pasar por la provincia en busca de un certificado de nacimiento o de bautismo de su tatarabuelo, José Menes, nacido en la localidad turolense de Saldón y que llegó a la Perla del Caribe en 1876 con 24 años.

La investigación ha incluido visitas al Ayuntamiento de Saldón, al Archivo Histórico Provincial, al Archivo Diocesano, al Registro Civil del Palacio de Justicia y a la Diputación Provincial, pero el periplo no ha dado resultado. Muchos de los archivos que podrían ser útiles para certificar el origen turolense de José Menes se perdieron en la Guerra Civil o ha desaparecido por otras causas. El último cartucho de la búsqueda es el rastreo de los boletines oficiales de la provincia para intentar localizar alguna referencia del tatarabuelo. Las fechas en las que podría aparecer no están digitalizadas y queda pendiente su rastreo.

Los gemelos cubanos quieren asegurar a su padre la posibilidad de asentarse en España, donde reside uno de sus hijos, o en Miami, donde viven sus otros tres retoños. Eduardo García cuenta que su padre se acaba de jubilar como anestesista agobiado por la “falta de recursos” con la que tenía que trabajar en la sanidad cubana y ante el riesgo de que pudiera desembocar “en una mala praxis que le acarreara responsabilidades”.

Ante las pésimas expectativas en su trabajo, se jubiló y ahora sus hijos tratan de facilitarle el traslado a Miami o España, aunque su padre se inclina por esta segunda opción por la mayor proximidad cultural con Cuba. También el paisaje cuenta a favor de la opción española. "Esto es mucho más bonito que Florida, porque aquello se ve más seco y Teruel es más verde", dice uno de los dos gemelos.

Para la opción de los Estados Unidos, los dos hermanos, que están a punto de conseguir la nacionalidad estadounidense, podrían ofrecer a su padre una salida. Sin embargo, para la alternativa de instalarse en suelo español, la mejor opción es demostrar documentalmente el origen español del bisabuelo de Eduardo José, José Menes, lo que le abriría las puertas a la nacionalidad española.

Menes se estableció en Villa del Cobre (Cuba), donde adquirió tierras que dejó a sus hijos hasta que la revolución cubana “las nacionalizó”. Solo uno de sus hijos, el menor, conservó “el acento español”, como recuerdan los hermanos García. Entre la documentación que manejan para investigar el origen del tatarabuelo, figura la instancia para conseguir la nacionalidad cubana donde José Menes informa de que nació en Saldón 12 de septiembre de 1852 y que sus padres fueron Manuel, natural de Celadas, y Manuela, de Jabaloyas.

Las averiguaciones de los dos tataranietos han servido para localizar las partidas de nacimiento del padre y un abuelo de José Menes porque la parroquia de Celadas tiene digitalizado su registro bautismal, pero sin encontrar rastro de los certificados del tatarabuelo.

José Menes, emigrado de Saldón en 1876, fotografiado en Cuba, donde hizo fortuna. Familia García

Los dos hermanos gemelos llegaron a España a principios de abril en un vuelo que aterrizó en Barcelona y, desde allí, se desplazaron a Teruel para recorrer todos los organismos en los que podían encontrar las ansiadas partidas de nacimiento o bautismo. Aprovecharon también para hacer una escapada turística a Albarracín, atraídos por el prestigio internacional de esta localidad como destino pintoresco.

Aterrizaron en España asesorados por el historiador Raúl Ibáñez, experto en el fenómeno migratorio de la Sierra de Albarracín a los Estados Unidos del primer tercio del siglo XX. Los dos cubanos residentes en Miami contactaron con Ibáñez para conocer las opciones de localizar los documentos que buscan y prepararon la expedición a Teruel.

Tras recorrer la provincia de un extremo a otro -desde el Matarraña a la Sierra de Albarracín-, se mostraron impresionados por la dispersión de la población y porque la Guerra Civil alcanzara también un lugar tan "apartado del mundo" como Saldón. "Todo está muy despoblado. Es la España vacía. Hay pueblos que se mueren, como el que vio nacer a mi tatarabuelo, con muy pocos habitantes", se lamenta Raúl.

Eduardo y Raúl señalan que le quieren ofrecer a su padre “las dos opciones” de residencia fuera de Cuba, en Miami y España. En los dos casos son conscientes de que tendrán que ayudar económicamente a su progenitor porque la pensión cubana no le llegará para cubrir sus gastos más básicos fuera del país. "No, imposible. No podría vivir con sus actuales ingresos. Él aquí tendría que trabajar y nosotros le ayudaríamos económicamente", cuenta Eduardo.

Los hermanos añaden que su padre, con 65 años, está todavía en condiciones de trabajar y se sorprenden al saber que sería recibido con los brazos abiertos en una provincia como Teruel, donde los médicos especialistas son tan cotizados y escasos.