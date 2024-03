La Codoñera construirá seis viviendas para asentar población

No pasa ni un mes sin que el Ayuntamiento de La Codoñera reciba llamadas de personas interesadas en asentarse en la localidad. Sin embargo, este municipio del Bajo Aragón turolense con 331 vecinos empadronados -no todos residen allí en invierno- no dispone de ningún piso en alquiler.

Es por eso que el Consistorio ha demolido una antigua casa adquirida previamente y va a construir allí seis viviendas de alquiler social, dos de ellas para inquilinos con movilidad reducida o con algún otro tipo de discapacidad.

Con un presupuesto municipal muy limitado, el Ayuntamiento ha recurrido a ayudas oficiales para llevar a cabo su proyecto. El coste del derribo ha corrido a cargo de la Diputación Provincial de Teruel, que ha concedido al pueblo una ayuda procedente del Plan de Obras y Servicios (POS). Por otro lado, el importe de la construcción, cerca de 129.000 euros, será financiado casi en su totalidad por el Fondo de Inversiones de Teruel, el Fite, que aporta 120.000 euros, mientras que el resto irá por cuenta de las arcas municipales.

El proyecto para construir las seis viviendas destinadas a asentamiento de población acaba de salir a licitación. Las constructoras interesadas en ejecutar el plan tiene de plazo hasta el próximo 8 de abril para presentar sus ofertas.

"Sin apoyo, es imposible"

“Sin apoyo económico de las instituciones, es imposible que localidades pequeñas asuman la construcción de viviendas”, subraya la alcaldesa de La Codoñera, Elena Bosque, quien lamenta que en La Codoñera “hay demanda de gente que quiere quedarse a vivir aquí, pero no tenemos casas en alquiler”.

Bosque explica que la pandemia de coronavirus puso de moda volver a la vida rural, lo que, unido a la oferta de empleo que existe en La Codoñera, ha hecho que muchas familias miren hacia esta localidad del Bajo Aragón para asentarse. Se trata principalmente, explica la alcaldesa, de parejas con hijos “que vienen en busca de empleo, pero también con muchas ganas de disfrutar de la tranquilidad de un pueblo”.

La regidora destaca que en el término municipal hay una granja que genera puestos de trabajo, lo mismo que una almazara, una empresa de electricidad y otra de transformación de almendras. El pueblo tiene dos bares, tienda de comestibles, carnicería, estanco, banco y farmacia, mientras que “el pescadero viene cada 15 días”.

Los turistas recalan cada vez más en esta localidad en la cuenca del río Mezquín con vales cultivadas como hace siglos -parcelas aterrazadas con olivos, almendros y cereal- y montes de pinos y carrascos. Un sendero, el PR-TE 11, une Belmonte de San José con Torrevelilla y La Codoñera, a solo media hora de coche de Valderrobres, en el Matarraña.