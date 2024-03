El PSOE anima a la sociedad civil a organizar el 90 aniversario de la Batalla de Teruel

El grupo municipal del PSOE anima a "la sociedad civil" a organizar el 90 aniversario de la batalla de Teruel, que se disputó entre finales de 1937 y principios de 1938 y que fue una de las más decisivas de la Guerra Civil. Los socialistas lanzan esta propuesta tras reunirse con varios grupos memorialistas y ante las reticencias del equipo de gobierno del Ayuntamiento, del PP.

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, José Guillén, ha explicado este miércoles que, en contra del argumento de los populares de que la conmemoración del 90 aniversario de la batalla de Teruel "no interesa", el Plan Estratégico de Turismo encargado por el propio Consistorio en 2022, incluye el aprovechamiento de los vestigios de la Guerra Civil como un de los principales recursos de la ciudad.

Gillen considera que el equipo de gobierno "no es leal" a los ciudadanos cuando argumenta que no procede poner en marcha la conmemoración de la batalla de Teruel y achaca esta actitud a la voluntad de no incomodar a Vox, socio del PP en el Gobierno de Aragón y en otras instituciones.

El concejal socialista ha matizado, no obstante, que hay otros ayuntamientos gobernados por los populares que organizan anualmente hecho singulares de la Guerra Civil, como la Batalla del Jarama en Morata de Tajuña (Madrid) o la del Ebro en Fayón (Zaragoza).

El PSOE considera que es imprescindible celebrar un aniversario tan "redondo" como el que se conmemorará en 2027 porque es una "oportunidad" de promoción de la ciudad en el turismo nacional e internacional.

José Guillén, ha señalado que la batalla por el control de la ciudad librada entre republicanos y franquistas entre diciembre de 1937 y febrero de 1938 es "el hecho histórico más trascendente" ocurrido en la ciudad.

Los socialistas defienden la creación de un grupo de expertos que asesora al Ayuntamiento en la organización del evento o, en su defecto, que los colectivos relacionados con el estudio de la Guerra Civil tomen las riendas de la conmemoración. José Guillén ha añadido que el museo sobre la Batalla de Teruel, actualmente en construcción, debería jugar un papel central en el 90 aniversario.