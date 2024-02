Miles de personas laten al unísono en Teruel con la escena cumbre de la historia de Los Amantes

La representación en Teruel de la escena culminante de la historia de los Amantes, la muerte de Diego por amor al negarle Isabel el beso prometido, congregó en la Plaza del Torico a miles de personas que se estremecieron con la actuación de los actores que dieron vida a los dos jóvenes enamorados, Pedro Endolz y Belén Izquierdo. Contribuyeron a ello la música y la iluminación, que en esta edición de Las Bodas de Isabel han cobrado protagonismo, así como una cuidada ambientación que logró la inmersión del público en el famoso drama romántico.

La plaza estaba llena dos horas antes de que comenzara la recreación teatral. "No quiero perdérmela, me han contado que es muy bonita", explicaba Eulalia Romero, que vino desde Zaragoza en un autobús con otras 59 personas solo a pasar el día, porque el pasado mes de noviembre ya no encontró plaza de hotel en el Centro Histórico. Una pareja de Barcelona, Juan García y Encarna Villanueva, que consiguió situarse en primera fila y justo enfrente del balcón donde tiene lugar la escena, confesaban que cada vez que asisten a este acto se emocionan "hasta la lágrima, porque los intérpretes, sin ser profesionales, lo hacen muy bien".

La espera estuvo amenizada por la retransmisión en directo a través de una gran pantalla de vídeo de la llegada de Diego de Marcilla a Teruel tras cinco años en la batalla –el plazo que se dieron los enamorados para volver a reunirse y casarse–, una escena que tenía lugar en tiempo real en la plaza del Seminario con una veintena de actores. El público concentrado en el Torico siguió también de esta forma el encuentro de Diego de Marcilla con sus padres, donde el protagonista se entera de que Isabel de Segura se ha desposado el día de antes con Don Pedro de Azagra y monta en cólera, un acto que se desarrollaba en la Plaza de la Catedral.

Las tropas de Aragón

El ambiente empezó a caldearse con la representación sobre un escenario a pie de calle de una discusión entre tres mujeres acerca del casamiento de Isabel con Don Pedro de Azagra. Poco después, la llegada al Torico de las nutridas tropas de Aragón que habían ido a la guerra, con sus tambores y estandartes, puso un punto de realismo a la ficción que contribuyó a trasladar a los allí presentes al belicoso siglo XIII.

Minutos después, en contraste con la fuerza de los batallones, la plaza quedó a oscuras y se iluminó con luz tenue el balcón mientras sonaba una melodía romántica y aparecía una melancólica Isabel con la mirada perdida en la lejanía. La plaza entera aplaudió después de que ella confesase sentirse "muy confusa" y se retirara al interior de la casa.

Cuando por fin Diego entró a la Plaza del Torico, se hizo el silencio más absoluto y el público pareció dejar de respirar cuando este empezó a llamar a gritos a Isabel. A continuación, el enamorado subió a la casa y ambos aparecieron en el balcón en medio de una gran exclamación de admiración colectiva.

Por un momento, pareció que Marcilla convencía a su amada y esta se disponía a darle el ansiado beso, lo que creó un instante de gran tensión teatral, pero en el último segundo la joven se negó y la escena terminó como dicta la leyenda, dejando al enamorado roto de dolor. El público, entregado en cuerpo y alma a la representación, lanzó en masa un murmullo de contrariedad.

Diego de Marcilla salió de la casa para caer desplomado sobre el escenario instalado junto al público después de pronunciar una de las frases más conocidas de la obra teatral, en las que el joven caballero lamenta haber encontrado la muerte "ni en contienda ni en batalla, sino en Teruel y a las puertas del cielo".

Como es habitual, el broche de oro lo puso la cantante y compositora turolense María del Carmen Torres, que, ataviada con una gran capa, interpreta desde el mismo balcón en el que se ha desarrollado la escena amorosa una canción alusiva al cruel destino que tuvieron los Amantes de Teruel.

"Es mejor en directo"

"Me ha encantado; lo había visto en televisión, pero es mucho más apasionante en directo", afirmó una joven de Zaragoza, Beatriz Torres, que acudía a las Bodas de Isabel de Segura por primera vez con su pareja, Juan Calvent. Mercedes Morte, otra de las asistentes, explicó que llevaba 20 años acudiendo a la representación de la Muerte de Diego con su grupo de recreación histórica, Grehiza, también de Zaragoza, y que por nada del mundo quería quedarse sin ver la famosa escena en esta edición, la número 28. "Es muy romántica y me gusta mucho", afirmó.

El frío y el viento, que reinaron durante los primeros días de Las Bodas de Isabel de Segura, dio ayer una tregua, lo que pudo contribuir también a la gran afluencia de gente que registró la Plaza del Torico, en la que caben alrededor de 7.000 personas. La multitud que asistía a la representación impactaba a los actores, como así lo confesaron un rato antes de salir al balcón Belén Izquierdo y Gabriel Fuertes, este último en el papel de Azagra. "Estamos tranquilos, pero no es fácil con tanta gente aguardando para vernos", explicó la joven actriz. "Todas las escenas son importantes, pero en esta la presión es mayor al reunir a tanto público", dijo Fuertes.

En realidad, toda la ciudad estuvo rebosante de gente, hasta el punto de que era difícil caminar con fluidez en los puntos más céntricos, como las calles del Casco Histórico, los dos viaductos y el Ensanche. Mañana, domingo, la fiesta medieval llega a su fin con la recreación del momento en que Isabel muere al dar a Diego, ya cadáver, el beso que le negó en vida. La cita es en la Plaza de la Catedral y en la Plaza del Seminario, donde todo el mundo será invitado a besarse.

