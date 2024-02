Críticas sindicales y políticas por el recorte de 12 bomberos en la plantilla de Teruel

El Sindicato Profesional de Bomberos de Aragón (SPBAS) y el PSOE denuncian la política laboral seguida en el servicio de extinción de incendios de la Diputación Provincial de Teruel (DPT) por la baja de 12 bomberos a los que no se ha renovado sus contratos de interinidad en los últimos meses. Los socialistas critican también el reciente cese del jefe del servicio, Miguel Ángel Moliner, al ser sustituido tras una comisión de servicio por otro bomberos sin una convocatoria pública de la plaza.

El portavoz socialista en la DPT, Pedro Polo, ha acusado al tripartito gobernante de aplicar la política de personal como si fuera "su cortijo, poniendo y quitando a su antojo y sin tener en cuenta las leyes".

Polo ha criticado el cese de Moliner por materializarse mientras estaba en curso el procedimiento para la cobertura de la plaza de jefe de bomberos de forma indefinida con un concurso-oposición. En su opinión, la DPT debió esperar a la resolución de la oposición para proceder al relevo.

Ha agregado que la sustitución del inspector jefe de bomberos mediante una comisión de servicio debería haberse hecho tras una convocatoria pública, que no ha tenido lugar en este caso.

El SPBA critica por su parte el cese de 12 bomberos interinos, que deja las plantillas "por debajo del mínimo de efectivos" que precisan los cuatro parques existentes en la provincia, en particular los secundarios. El sindicato defiende la profesionalidad de los operarios que han perdido su trabajo y señala que estas bajas comportan "una reducción intolerable de la plantilla".

El equipo de gobierno argumenta que el abuso de las comisiones de servicio estaba concentrando a los bomberos más experimentados en el parque de la capital en detrimento de los secundarios -Calamocha y Montalbán-.

Un portavoz de la DPT ha señalado que el pasado 2 de febrero inició el proceso para cubrir 14 vacantes a través de la bolsa de interinos, una semana después "del fin de la comisión de servicio, no cese, de José Luis Moliner." "Hasta ese momento el servicio de personal -continúa la misma fuente- no contaba con la información de las vacantes que había, puesto que Moliner no las había facilitado, a pesar de que se le habían solicitado por parte del departamento de Personal desde el día 7 de octubre de 2023."