Pueblos del Maestrazgo alertan de que el ganado tiene agua solo para dos meses

Alcaldes de la comarca del Maestrazgo alertan de que, si no llueve, en dos meses podrían tener que restringir el suministro de agua a las explotaciones ganaderas a fin de garantizar el abastecimiento a la población. Desde el pasado mes de septiembre, las precipitaciones apenas han dejado 40 litros por metro cuadrado, una cantidad inusual para un territorio que habitualmente registra importantes nevadas.

Ricardo Altabás, alcalde de Cantavieja, lamenta que la sequía ha reducido el caudal de los manantiales de los que se abastece la localidad y los depósitos municipales se encuentran a la mitad de su capacidad, con solo tres millones de litros de agua de reserva. "No es normal tener en febrero esta sequía; si no hay precipitaciones, en un mes o dos tendremos problemas para llevar agua a las granjas", afirmó este viernes.

Altabás pide ayuda económica a las instituciones para encontrar nuevos acuíferos y construir balsas de almacenamiento de gran capacidad que eviten futuros episodios de escasez de agua. "Son infraestructuras muy costosas y un ayuntamiento solo no puede afrontarlas", destaca.

La alcaldesa de Mirambel, María del Carmen Soler, explica que de los dos manantiales que tiene el pueblo uno se secó ya el verano pasado, pues también entonces las precipitaciones fueron muy escasas. Las balsas de almacenaje de esta localidad están al 75% de su capacidad, por lo que la regidora teme que "para Pascua", sea necesario racionar el agua a los animales. Con apoyo de la Diputación de Teruel, el Ayuntamiento proyecta realizar sondeos en busca de nuevas fuentes.

Cinco mil litros en tres días

Roberto Rabaza, alcalde de Tronchón y ganadero, advierte de que, si no hay precipitaciones, "en cuanto llegue el verano no habrá agua suficiente para dar de beber a todos los animales". Explica que una vaca consume al día en los meses fríos unos 30 litros de agua, pero con el calor llega a beberse 80 litros. "Tengo 30 vacas y una cuba de 5.000 litros me da para tres días", aclara Rabaza.

El pueblo de Tronchón está recuperando un antiguo depósito de piedra con capacidad para 700.000 litros de agua que permitirá incrementar sus reservas para este verano, cuando a sus frescos pastos acudan 450 cabezas de ganado extra, procedentes de otros términos municipales, que se sumarán a las 150 que hay habitualmente en Tronchón.

Al aumento del ganado en verano, se suma el incremento poblacional. Hay localidades del Maestrazgo que llegan a multiplicar por cinco el número de vecinos que viven en invierno, lo que supone un mayor consumo de agua de boca.

Alcaldes del territorio encabezados por el presidente de la Comarca del Maestrazgo, Fernando Safont, se reunieron este jueves con el director general de Desarrollo Territorial del Gobierno aragonés, Luis Javier Loren, al que transmitieron su preocupación por la falta de agua en la zona, muy acusada en algunos momentos del año.