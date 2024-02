Cuatro años de prisión para un hombre por abusar sexualmente de su nieta en Alcañiz

La Audiencia Provincial de Teruel ha condenado a cuatro años de prisión a un hombre como autor de un delito de abuso sexual a su nieta cuando esta tenía 13 años de edad. Los hechos ocurrieron en agosto de 2021, cuando la menor pasaba el verano en casa de sus abuelos en Alcañiz.

El tribunal relata como hechos probados que los primeros días de su estancia en Alcañiz la niña dormía en la misma cama con sus abuelos, colocándose entre la pared y su abuela. Al percatarse de que había telarañas, el 11 de agosto de 2021 la menor se acostó entre su abuelo y su abuela.

La sentencia, hecha pública este miércoles, señala que en un momento de la noche, el procesado se colocó de costado mirando hacia la espalda de su nieta y con ánimo de satisfacer sus deseos sexuales le bajó la ropa y le realizó tocamientos en sus órganos genitales, se frotó su pene y, cogiéndola por la cintura, trató de atraer a su nieta hacia él. El documento judicial explica que, al percatarse de la situación, la menor llamó a su abuela, que se despertó, momento en el cual el procesado cesó en su actuación haciéndose el dormido.

Unos meses más tarde, el 12 de abril de 2022, la madre de la chica visionó unos mensajes alarmantes de Whatsapp que su hija envió a una amiga referidos a lo ocurrido en Alcañiz, por lo que la llevó a un centro de salud y a un hospital de Madrid -lugar de residencia de la menor- para que le hiciesen un reconocimiento y ese mismo día puso una denuncia.

Estrés postraumático

Según consta en la sentencia, la niña sufre trastorno de estrés postraumático, con afectación anímica y alteraciones del sueño y está siendo tratada en un centro psicológico.

El abuelo de la víctima ha sido condenado también a indemnizar a su nieta con 6.000 euros y se ha dictado contra él una orden de alejamiento a una distancia no inferior a 500 metros de la niña por un periodo de 10 años y la prohibición de ejercer oficios o actividades que conlleven contacto con menores por espacio de nueve años. No obstante, la sentencia no es firme y contra ella cabe recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).

Según ha informado el TSJA, el tribunal considera que “el relato de la menor sobre los hechos resulta congruente, persistente, carente de contradicciones relevantes o de ambigüedades”, que no se da ninguna circunstancia “que pudiera hacer sospechar de un móvil espurio para la interposición de la denuncia” por parte de su madre y que “contando con las corroboraciones periféricas” (pruebas indiciarias y pruebas indirectas aportadas en el juicio) estiman quela declaración de la menor es prueba de cargo suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia del acusado.