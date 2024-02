Pedro, el Amante de Teruel que fue el 'Rey del Glam' en la tele y científico loco en Dinópolis

Teruel viaja en el tiempo hasta el siglo XIII cada mes de febrero para recrear la historia de desamor de los Amantes de Teruel. Este año, los jóvenes turolenses Belén Izquierdo y Pedro Endolz han sido los elegidos para dar vida a Isabel de Segura y Diego de Marcilla. Una edición muy especial a la altura de un Diego único. Y es que, el Amante de Teruel de 2024 lleva 12 temporadas dando vida a los personajes más queridos de Dinópolis y en la televisión fue, entre otros personajes, 'El Rey del Glam'.

"Cuando era niño sí soñaba con ser Diego de Marcilla, yo creo que como todos los niños, niñas y 'niñes' de Teruel", ha confesado Pedro Endolz, quien está a punto de recrear la historia de amor más bonita jamás contada este 16, 17 y 18 de febrero de 2024. El joven actor ha explicado que tras representar la obra 'Locas x Lorca' de la compañía 'T de Teatro', con su inseparable compañera Celia Gómez, descubrió una parte suya como actor muy interesante que no conocía. "Hicimos un montaje inspirado en 'Bodas de Sangre' y mi personaje, Leonardo, también muere de amor. Aunque estaba acostumbrado al teatro infantil, a la comedia o al teatro de crítica social, este personaje despertó algo en mí y me animó a presentarme para hacer de Diego de Marcilla", ha explicado Pedro.

Así es Diego de Marcilla en 2024

Pedro Endolz es el joven actor de Teruel que da vida a Diego de Marcilla en Las Bodas de Isabel este 2024, pero lleva 12 temporadas siendo también 'El profesor Dinópolis', el querido científico loco del parque temático turolense, uno de los personajes más famosos de Teruel.

Sin embargo, no ha sido el único personaje de Dinópolis al que ha dado vida y que ha creado. "He sido El profesor Dinópolis, Turol Jones y Luis, del espectáculo 'Cara a Cara', al que tengo mucho cariño porque lo creé yo y lo he visto crecer", ha señalado el actor turolense.

Una serie de personajes que ya están en el imaginario turolense y que Pedro trata cada año con mucho cariño, ya que le permiten ganarse la vida con lo que más le gusta: el teatro. "El primer lugar del mundo, fuera de mi casa, donde me sentí seguro fue en clase de teatro. No he necesitado buscar más mundos porque lo encontré todo ahí", ha confesado Endolz.

El Amante de Teruel que fue semifinalista en Jotalent

El joven turolense que da vida a Diego de Marcilla en las Bodas de Isabel 2024 es un artista de la interpretación y de la canción, ya que fue uno de los semifinalistas del 'talent show' de Aragón Televisión Jotalent. Pedro hizo de su tocayo en una canción basada en la película de 'Heidi' e interpretó 'Cabaret', junto con la ganadora de Jotalent Lorena Margalló. Pero, si hubo una actuación que hizo ponerse en pie al público de Aragón fue: 'El Rey del Glam'.

Con esta canción de Alaska y Dinarama y esta puesta en escena tan 'pedriana' el joven turolense consiguió ser favorito en esa cuarta gala de Jotalent y muchos seguidores aun siguen recordando su actuación.