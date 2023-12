Sesión de estilismo en Teruel contra la soledad: "Me veo estupenda, como si tuviera 10 años menos"

Los alumnos del módulo de Peluquería y Estética del instituto Segundo de Chomón de Teruel se emplearon este viernes a fondo para tratar de restaurar la autoestima a un grupo de usuarias del programa de lucha contra la soledad no deseada Acompañando-T, puesto en marcha por el Ayuntamiento turolense y la Federación de Vecinos de la ciudad.

Y lo hicieron con las herramientas que mejor conocen: maquillaje y brochas, sombra de ojos, barra de labios y laca de uñas. Manos a la obra, transformaron una sala del Centro Sociocultural de San Julián en un centro de tratamiento de belleza y estilismo que devolvió la sonrisa a ocho mujeres que viven solas o bien se hacen cargo de familiares dependientes.

María José Galve comparte risas con una de las monitoras de Acompañando-T. Javier Escriche

"Me encuentro estupenda, como si tuviera diez años menos", afirmó Rosario Blasco mientras se miraba al espejo tras haber sido maquillada por una alumna del Segundo de Chomón. Explicó que vive en soledad al haber fallecido recientemente su esposo, si bien subrayó que cuenta con el apoyo de sus hijos en todo momento.

"Estas cosas me dan la vida"

Otra mujer, María José Galve, confesaba su entusiasmo por la iniciativa. "Al verme con un poco de color en la cara y con las uñas pintadas y bonitas, me ha subido el ánimo, lo mismo que ocurre cuando uno se compra ropa nueva", dijo. "Estas cosas me dan la vida, porque en casa se me viene todo encima", agregó. Viuda desde hace tres años, confiesa que las fiestas navideñas se han convertido para ella "en un portazo".

Alumna y profesora del Segundo de Chomón pintan las uñas a dos usuarias de Acompañando T. Javier Escriche

Josefina Ruiz tiene a su esposo, pero este precisa de muchos cuidados por la edad y ella sentía la necesidad de recibir también algo de atención para no sentirse desplazada. "Me ha encantado desayunar en grupo y que me hayan puesto tan guapa estos estudiantes; lo estoy pasando genial; todo esto me impulsa a seguir disfrutando de la vida en todo lo que se pueda", señalaba.

Claudia, una de las alumnas encargadas de maquillar y pintar las uñas a las usuarias de Acompañando-T, se mostró satisfecha de su labor y dijo estar muy sensibilizada con la tercera edad por el afecto que siente hacia sus abuelos maternos y paternos. "Me gusta ver a los mayores felices y si para ello hay que ayudarles a renovar un poco su imagen, yo lo haré siempre encantada", afirmó.

Los alumnos de la Escuela de Hostelería y Turismo ofrecieron un desayuno a base de bizcocho y trufas de elaboración artesana. Javier Escriche

Davinia Cabellud y Sandra Herrero, profesoras del Segundo de Chomón, destacaron que la iniciativa tiene un segundo objetivo, y es que los alumnos, de 16 y 17 años, sean capaces de trasladar a la realidad los conocimientos que están adquiriendo en las clases del instituto.

La actividad se convirtió en un encuentro intergeneracional en el que no faltó un desayuno. Fue servido por los alumnos de la Escuela de Hostelería y Turismo de Teruel, que por el 30 aniversario del centro elaboraron expresamente trufas, bizcocho y otras delicias para los participantes en la sesión de estética.

"Estamos felices y contentos de ver sonreír a los mayores y a nosotros también nos va muy bien dar difusión a nuestro aprendizaje", dijo uno de los alumnos, Roberto Zegarra.