Alejandro Ibrahim: "El aeropuerto de Teruel pasará de 350 a 900 empleos en 4 años"

¿Cómo se explica que una inversión de cinco millones de euros como el hangar del pintura del aeropuerto no pueda entrar en servicio porque no tiene una acometida de fibra óptica de siete metros?

No es un problema del aeropuerto sino, en todo caso, de la operadora. Nosotros ya hicimos el trabajo hace unos años con la traída de fibra óptica desde Caudé hasta el aeropuerto y a los edificios del consorcio propietario –formado por la DGA y el Ayuntamiento–. Hay más de cinco kilómetros de fibra en el aeropuerto. Falta la conexión de la red con el hangar.