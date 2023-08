Teruel, la provincia más afectada por la sequía, pero menos que el año pasado

Los efectos de la sequía se dejan sentir en el abastecimiento a poblaciones de la provincia de Teruel y han obligado a los bomberos de la DPT a distribuir 1,5 millones de litros de agua entre 14 municipios, que, a la bajada de caudal de sus captaciones, suman la llegada masiva de veraneantes. En algunos casos, las dificultades de suministro se deben a averías y, también en ocasiones, las cisternas cubren necesidades de complejos turísticos.

Entre las localidades abastecidas mediante cisternas, figuran tres pedanías de Calamocha: Navarrete del Río, Valverde y Nueros. En esta última población, la sequía agotó la captación al mismo tiempo que su número de residentes alcanzaba el máximo anual. Un vecino, Alfonso Herrero, ha explicado que, frente a la treintena de habitantes que ha habido en agosto, en invierno hay días en los que él es el único residente. Ha aclarado, no obstante, que las dificultades de suministro de este verano son excepcionales. "No hay nada de agua en la captación. Nunca había conocido una sequía tan fuerte como la de este verano, y tengo 80 años", ha afirmado.

En Saldón, una de las últimas localidades en sumarse a la lista de pueblos atendidos por los bomberos, se repite la situación de caída de caudales con la llegada de numerosos veraneantes con motivo de las fiestas patronales. "Los depósitos no se llenan al ritmo que demanda el consumo estos días por la gente que hay", ha indicado el alcalde, Raúl Romero.

La lista incluye también a Camarena de la Sierra, Orihuela del Tremedal, Villel, Valdeconejos, Manzanera, Gargallo, Lanzuela, El Poyo del Cid, Segura de los Baños, Bádenas y Fonfría. En algunos casos, sin llegar a recurrir a los bomberos, los ayuntamientos han aplicado restricciones para aprovechar mejor el caudal disponible y han prohibido el riego de huertos y jardines, como ocurre en La Iglesuela del Cid, Mirambel y Vivel del Río.

El alcalde de Segura de los Baños, José Antonio Martín, ha explicado que el pueblo recibió cerca de 100.000 litros de agua con cisternas porque una de las dos captaciones de la localidad se secó a la vez que se disparaba la población con la llegada de "más veraneantes que nunca".

El jefe de los bomberos de la DPT, José Luis Moliner, ha matizado que el volumen de agua suministrado en 2023, 1.532.500 litros, se queda todavía muy lejos del proporcionado en el verano de 2022, que ascendió a 2.822.500 litros. Moliner ha explicado que el año pasado las localidades abastecidas con cisternas fueron, en general, de mayor población, lo que disparó la cantidad global.

José Luis Moliner ha señalado que las poblaciones grandes han mejorado las infraestructuras para garantizarse el agua necesaria. Ha añadido que los pequeños núcleos disponen de fuentes de suministro suficientes para la población habitual, pero "no pueden cubrir las necesidades con la llegada los veraneantes". Ha aclarado, no obstante, que la población está "concienciada" sobre el uso responsable del agua. Pero, a veces, no es suficiente con eso.