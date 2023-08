Javier Magallón, escalador: “Los paraísos cercanos no deben despreciarse”

Su cuarto libro sobre escalada en Teruel está dedicado al Maestrazgo y comienza con un lapidario "no se ama lo que no se conoce". ¿Un paisaje subestimado?

Teruel es la gran desconocida. Hay que descubrirla para respetarla y amarla como merece. Es una de las provincias menos alteradas por el hombre y el Maestrazgo, con 9 habitantes por kilómetro cuadrado, ofrece mil alternativas de turismo activo. Los paraísos cercanos no deben despreciarse de partida en beneficio de lugares con más renombre que a veces no cumplen con las expectativas.



¿Ha ascendido por las 220 vías que describe en su obra?‘Escaladas insólitas del Maestrazgo de Teruel’ es un proyecto compartido donde mis actividades se funden con aperturas y repeticiones de otros compañeros. Mija, Bolós, Pedro Pascual, Ballart o Solé son buen ejemplo de ello.



¿Cuál le ha impresionado más?

La vertical genera mucho respeto. Cualquiera de las vías propuestas es impresionante, así como los paisajes por donde discurren.



¿Ha pasado miedo?

El miedo es necesario para sobrevivir y en escalada es fundamental, pues permite estar alerta para tomar las decisiones acertadas sin precipitarse, algo vital en la pared.



¿El lugar más seductor de la provincia para la escalada y no existía una guía para practicarla?

Así es. La guía exigió una intensa investigación. Recogí todas las vías de escalada clásica de largo recorrido desde finales de los 70 del siglo XX. Luego, redacción, fotografía, cartografía, dibujo, diseño y maquetación. No es fácil aunar todas esas variables y que una editorial de gran impacto, como Desnivel, apueste por ello. También me apoyaron la Comarca y el Geoparque del Maestrazgo.



No es un libro de escalada al uso. Habla de la historia del territorio, sus masadas, vegetación, geología... ¿Un legado para sus gentes?

Efectivamente. Quiero ser didáctico en mis libros y no centrarme solo en aspectos deportivos. No tiene sentido estructurar un territorio sin analizar el paisaje y el paisanaje. Espero que mi trabajo sea una especie de regalo para que los foráneos conozcan con facilidad lo que ofrece aquella tierra.



¿Es cierto que se escucha el silencio sobre los Órganos de Montoro?

Todo el Maestrazgo es un remanso de tranquilidad y durante la escalada ese sentimiento se magnifica. Es una comarca histórica, dura y a la vez frágil.



Quizá es más fácil meditar allí.

El silencio incita a la meditación y la paz interior.



¿Qué le atrae más de la escalada, la práctica del deporte o el contacto con la naturaleza?

Practico la escalada clásica porque combina esos dos conceptos. Es el estilo que elegí para sentir la aventura y el reto de las montañas.



Escaladores de renombre firman algunas de las aperturas por las paredes rocosas del Maestrazgo -algunas de más de 200 metros de alto-. ¿Otros sí han sabido ver el potencial de este territorio?

Tradicionalmente, escaladores catalanes y castellonenses, incluso franceses, han viajado al Maestrazgo en busca de El Dorado, ese territorio salvaje que no encontraban en su tierra natal. Casi los últimos en llegar hemos sido los de Teruel, por ello sentí la responsabilidad de escribir la guía.



Uno de ellos, el guía de montaña francés Christian Ravier, prologa su libro y habla de una tierra abrasada por el sol en la que las ovejas pastan sobre las piedras. ¿Aviso para los que esperan unos pequeños Pirineos o Alpes suizos?

Ravier, heredero de una estirpe montañera, es un aventurero incansable y ha abierto vías en medio mundo. Algunas de las líneas más exigentes de la Garrucha turolense son suyas. Su sensibilidad lo convirtió en candidato perfecto para redactar el prólogo.