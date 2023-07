Fiestas de La Vaquilla 2023 en Teruel: programa de actos este sábado, 8 de julio

Y llegó el día de grande de las Fiestas de Teruel. La jornada en la que la emotiva puesta del pañuelico al torico de la plaza que lleva su nombre haga estallar de emoción a los miles de turolenses y visitantes que no permitirán que quepa un alfiler ni en las calle aledañas. De hecho, está prevista la colocación de una pantalla gigante en la plaza de la Catedral para todos aquellos que no logren hacerse un hueco en la del Torico y no se pierdan, de esta manera, el momento único de estas fiestas patronales, que dará comienzo a las 16.45 aproximadamente. Pero este no será el único acto del día, puesto que la jornada festiva está repleta de actos.

Programa de las Fiestas de La Vaquilla en Teruel del sábado, 8 de julio



00.00 . Cuatro Dinamizadores de la Zona Envaquillate recorrerán las calles y peñas para concienciar de un consumo responsable de alcohol en mayores de edad, del no consumo de alcohol en menores de edad y prevenir otras conductas de riesgo durante las Fiestas. Organiza: Zona Envaquillate.

Plaza de la Catedral. Pantalla gigante para que los peñistas que no entran en la Plaza del Torico puedan seguir en directo la puesta del Pañuelico. Colabora: Aragón Televisión. 16.45. Plaza del Torico. Puesta del Pañuelico al Torico por la peña Los Bohemios.