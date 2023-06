'The watcher of darkness', el corto de terror de un erasmus de Teruel en Inglaterra

El cine acompaña a Jaime Fierro allí donde va. Su pasión por el séptimo arte y su decisión de dedicarse profesionalmente a contar historias a través del celuloide lo han llevado a rodar un cortometraje de terror durante su estancia en Loughborough, una localidad en el condado inglés de Leicestershire, donde ha desarrollado su ultimo curso de Bellas Artes con una beca erasmus.

La obra, que constituye su Trabajo de Fin de Grado (TFG), lleva por título ‘The watcher of darkness’ (El vigía de la oscuridad). Durante siete minutos y 45 segundos Fierro sumerge al espectador en un ambiente de intriga y misterio en el que no falta el chirriar de las puertas, el graznido de los cuervos y las estancias a media luz.

La cinta cuenta la historia de dos amigos que deciden averiguar el secreto que esconde una casa rodeada de leyendas, después de que su propietario perdiera a su familia. Los exteriores se rodaron en una antigua rectoría medieval de Loughborough, ahora convertida en museo. El interior de la vivienda es una sala de la Universidad transformada por Jaime Fierro en una siniestra estancia. Para ello, construyó paredes y decorados y colocó muebles cubiertos de polvo. A la hora de conseguir los sonidos adecuados y en algunos aspectos técnicos contó con el apoyo de Emily Jones, compañera de Bellas Artes en el Campus turolense y como él, de erasmus en Loughboroug.

Jaime Fierro, en plena grabación de 'The watcher of darkness'. Heraldo

‘The watcher of darkness’ es un homenaje a las películas de terror, especialmente a las de monstruos, que tan famosas se hicieron en los años 40 y 50 del siglo pasado gracias a Universal Pictures, el primer gran estudio cinematográfico de Hollywood de la historia. Jaime Fierro explica que por ello la cinta sale a la luz en blanco y negro, como lo fueron en su día las películas sobre Drácula, Frankenstein y la Momia, en las que se ha inspirado.

Fierro realizó un pequeño casting para elegir a los tres actores que aparecen en su obra. La chica, Valerie, es interpretada por una de sus compañeras de clase, Lilian Evans, mientras que dos miembros de un grupo de teatro de la Universidad, Nicolas Hatie y Louis Sait, dan vida a los otros dos personajes.

El cortometraje, que ha cosechado más de 240 visualizaciones en menos de una semana en Youtube, ha permitido a su autor enfrentarse a nuevos retos. Fierro conectó con el cine tras participar como actor en la recreación de Las Bodas de Isabel de Segura en Teruel, especialmente cuando la pandemia de coronavirus obligó a llevar a cabo una edición virtual, difundida a través de las redes sociales, en la que las escenas se rodaban en las casas de los intérpretes y por unidades familiares, para evitar contagios. Después, presentó a amigos y familiares una versión de ‘Orgullo y prejuicio’, la novela de Jane Austen, y más tarde un cortometraje de ambiente medieval titulado ‘Lejos de tu vista’ en el que ya aflora su gusto por las criaturas extrañas, también presente en 'The watcher of darkness' .

Un momento de la preparación del rodaje de 'El vigía de la oscuridad'. Heraldo

“Desde pequeño me asalta la idea de que un ser distinto y no exactamente humano no es alguien diabólico y sin sensibilidad al que haya que tratar mal; por algo ‘Frankenstein’ de Mary Shelley es mi libro favorito”, explica.

Tras cuatro años estudiando la carrera de Bellas Artes -el último curso en Inglaterra-, Fierro regresa a Teruel en los próximos días, si bien con la idea de reunir el dinero suficiente para volver a Inglaterra y realizar un máster sobre cine. Admite que con el Reino Unido siempre ha tenido una conexión “especial”. “He trabajado allí y me siento cómodo, además, hay muy buenas escuelas de cine”, señala.

Aquí puedes ver el corto