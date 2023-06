Guitarte: "Para ofrecernos presidir la DPT, el PSOE tiene que hablar también con un tercero"

El coordinador de Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha advertido al secretario general del PSOE en Aragón, Javier Lambán, ante la oferta para que su formación presida la Diputación de Teruel, de que “uno puede ofrecer cosas si puede, pero si depende de un tercero también tiene que haber hablado con la otra parte”.

Lambán ha ofrecido este jueves a Teruel Existe la presidencia de la DPT en un pacto al que tendría que sumarse el PAR, y al que el líder socialista invita por tanto a adherirse, para evitar un gobierno provincial del PP.

Guitarte ha admitido que el PSOE ya les había ofrecido la presidencia de la DPT en la primera reunión que mantuvieron y ha reconocido que siguen en proceso de negociación, si bien ha asegurado que para ofrecerles esa posibilidad, tiene que hablar con un tercero, el PAR. "No sabemos si lo tiene hablado; no lo parece”, ha dicho.

Tomás Guitarte ha indicado que siguen las conversaciones con los dos grupos mayoritarios, PP y PSOE, y considera que con ambos “se puede llegar acuerdos”.

“En estos días veremos cómo evoluciona”, ha llamado a la calma el coordinador de la formación, quien ha reconocido no tener preferencias: “la clave de nuestras negociaciones es el programa, si alguien no lo apoya, no se podrá llegar a un acuerdo”.

En clave regional, Guitarte ha asegurado que quiere evitar que se convierta “es una política de bloques ideológicos”, y ha recordado que se ofrecieron a facilitar una investidura del candidato ‘popular”, Jorge Azcón, con su abstención, porque no querían “reprocharle a alguien que se echa en manos de Vox, cuando tú tienes la facultad de evitarlo”.