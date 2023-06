PP y PAR se apoyarán en los municipios y comarcas donde sumen mayoría

Tras una dura precampaña electoral con ataques cruzados entre los dos partidos, PP y PAR han reconducido finalmente sus relaciones y están dispuestos a garantizar la gobernabilidad en aquellos ayuntamientos y comarcas donde suman mayoría. Las dos formaciones han reconocido este miércoles a este diario que el "primer paso" se dará el sábado con la constitución de las corporaciones.

En función de los resultados, se seguirá adelante con el resto de instituciones, ya que a las comarcas se sumaría un acuerdo de coalición en la Diputación Provincial de Teruel y, en último término, la investidura de Jorge Azcón como presidente de Aragón. Y está por ver si podría extenderse a puestos en el Gobierno de Aragón.

No obstante, han remarcado que habrá "excepciones y situaciones peculiares", dado que las animadversiones personales llevarán a que en determinados pueblos no sea posible sellar un acuerdo. Este es el caso de Benasque, donde gobierna el PAR, aunque se está intentando remediar contra reloj.

La comisión permanente y la ejecutiva del PAR han analizado este miércoles la política de pactos que caben alcanzar tras el 28-M, conscientes de que el PP es la formación con la que caben más acuerdos. Eso no quita que hayan decidido también dejar la puerta abierta a facilitar la gobernabilidad al PSOE si en determinados municipios son la lista más votada. "El acuerdo con el PP no es formal, no se ha plasmado en ningún documento, pero iremos avanzando porque es una cuestión de confianza que empieza con los ayuntamientos", han señalado fuentes aragonesistas.

Las arduas negociaciones se han llevado con absoluta discreción por parte del coordinador de la presidencia del PP-Aragón, Octavio López, con el secretario general del PAR, Alberto Izquierdo. De la misma forma, han intervenido la número dos popular, Ana Alós, y el vicepresidente aragonesista, Roque Vicente, en el caso del Alto Aragón.

La suma de ambos partidos decanta para el PP las alcaldías de Jaca, en este caso junto a los ediles de Aragoneses, y de Graus, pero de la misma forma garantiza al PAR el objetivo de retener las suyas en Biescas y en Mora de Rubielos. Y como contraprestación, los conservadores tendrían la presidencia en las comarcas del Alto Gállego y Gúdar-Javalambre.

Los aragonesistas saben que su "fuerza" está en el territorio y la quieren hacer valer, puesto que en su mano está decantar el color político de otras cinco comarcas repartidas por las tres provincias, las del Jiloca, Albarracín, Aranda, y Daroca. "Esto es un camino e iremos avanzando, porque tenemos que recuperar la confianza con el PP", han aseverado.

Si todo avanza como está previsto, el secretario del PP-Teruel, Joaquín Juste, se convertirá en presidente de la Diputación Provincial el día 27 y la pretensión es que lo haga con Teruel Existe y el PAR como socios. Ambos ocuparían las vicepresidencias.

La misma filosofía de acuerdo la pretenden aplicar los populares para gobernar en todas las instituciones que puedan, sin que interfiera el paso dado con los aragonesistas. Así se entiende la coalición sellada con Vox para mantener la alcaldía de Daroca o con Apuesta por Alagón para desbancar al PSOE después de 20 años. «Vamos a intentar llegar a acuerdos con fórmulas de amplio espectro», incidieron desde la formación conservadora.

Alberto Izquierdo, candidato al Congreso

La ejecutiva aragonesista también ha dado el pistoletazo a la carrera electoral de las generales al sacar adelante la candidatura de Alberto Izquierdo al Congreso por Teruel, aunque aún están pendientes de concentrar si contarán también con listas por Zaragoza y Huesca.

Del mismo modo, la dirección ha acordado suspender de militancia al aún vicepresidente de la DGA en funciones, Arturo Aliaga, y a su parlamentaria Esther Peyrat por incumplir su obligación de contribuir al sostenimiento del partido, además de desautorizar a su portavoz en las Cortes, Jesús Guerrero, por negarse a traspasar al partido el remanente del dinero del grupo antes de su disolución. En su caso, no pueden tomar otra medida porque se dio de baja hace dos meses.