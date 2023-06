Los empresarios turísticos reclaman mayores inversiones para las subsedes de Dinópolis

Los empresarios turísticos de las siete comarcas con subsedes de Dinópolis reclaman al Gobierno aragonés inversiones para renovar los contenidos de estos centros. Estiman que el Fondo de Inversiones de Teruel, el FITE, destinado tradicionalmente a ampliar y modernizar las instalaciones de la capital provincial, debería repartirse también con los emplazamientos satélite para que estos sigan atrayendo visitantes y vertebren el territorio.

El portavoz de la Asociación de Empresarios Turísticos de Albarracín, José Luis Almazán, señala que de los 400.000 visitantes anuales que recibe la localidad, solo unos 6.000 recalan en 'Mar Nummus', la subsede de Dinópolis. "Este centro nació como un punto de captación de turistas, pero lleva años sin recibir fondos", destaca. Critica que ha caído en el olvido el proyecto para construir un museo de fósiles anejo y pide que el FITE, que se nutre de dinero público, "se reparta" para que los recursos "no se queden solo en la población con más habitantes: Teruel". Los empresarios de Albarracín planearon en su día poner en marcha un autobús circular que lleve a los visitantes por las siete subsedes, pero esta iniciativa tampoco se ha hecho realidad.

En la misma línea, la gerente de Maestrazgo Asociación Turística, Beatriz Borrás, lamenta que en 'Bosque pétreo' "no se ha tocado nada desde que se puso en marcha y es una pena porque creemos que tiene mucho potencial".

El presidente de la Asociación Turística Gúdar Javalambre, David Nadal, recuerda que 'Región Ambarina' "arrancó muy fuerte, pero luego no se ha tocado nada y ahora ya no es un polo de atracción de visitantes". A su juicio, la DGA "debería hacer un esfuerzo para dar más protagonismo a las sedes satélite".

El alcalde de Galve, Francisco Sangüesa, también reclama que se renueve 'Legendark' "para que la gente vuelva a venir cada año". Por su parte, los hosteleros de Riodeva, donde el centro 'Titania' gira en torno al hallazgo del dinosaurio más grande de Europa, estiman que la llegada de inversiones "repercutiría en un mayor dinamismo para todos los negocios de la zona". Uno de los empresarios, Pedro Martín, destaca que la subsede de Dinópolis "atrae a mucha gente" y reclama que este próximo mes de julio el centro esté abierto toda la semana y no solo de jueves a domingo.

"La apuesta debe continuar"

El alcalde de Ariño, Joaquín Noé, alabó la sede 'Valcaria', que recoge los interesantes fósiles hallados en la localidad, pero subrayó que "esta apuesta debe continuar, porque de lo contrario los visitantes se cansarán".

En el Matarraña, el gerente de La Torre del Marqués -uno de los últimos hoteles que han abierto sus puertas-, Óscar García, afirma que la falta de inversiones en 'Inhóspitak' -la subsede de Dinópolis ubicada en Peñarroya de Tastavins- no es la única asignatura pendiente en la comarca. "Tenemos zonas sin cobertura de telefonía móvil e internet y eso también es un verdadero problema para el desarrollo turístico". El hostelero sostiene que, además de la paleontología, debería potenciarse en la comarca el deporte de aventura y ponerse en marcha iniciativas relacionadas con la naturaleza y el clima benigno que reina en el territorio.

Otra empresaria del Matarraña, Irma Río, gerente del hotel restaurante Santuario Virgen de la Fuente, ubicado en Peñarroya de Tastavins, manifestó que 'Inhóspitak' "está como hace diez años" y que incluso el centro no ha recuperado algunas actividades que se suspendieron con la pandemia de coronavirus. "Las personas que lo gestionan se desviven por dar un buen servicio, pero la subsede no se ha modernizado", afirma Río.

Desde el Gobierno aragonés subrayan que todas las ofertas promocionales que se han hecho incluyen tanto la sede principal como los centros satélite. "Dinópolis se vende en conjunto, para que cualquier visitante sepa que están también las subsedes", resaltan estas fuentes oficiales, si bien matizan que no por ello hay que olvidar que es en el centro de la capital turolense donde se encuentra la Fundación Paleontológica -encargada de la investigación- y una serie de exposiciones que no pueden tener el resto de los emplazamientos. La DGA sostiene que "no se ha dejado de invertir" en las subsedes con el fin de que tengan un buen mantenimiento y exposiciones "a la altura de cualquier visitante".