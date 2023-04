Cuatro años de prisión por abusar de la hija de un conocido en Calamocha

Un vecino de Teruel, Cherkaoui Z., ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Teruel a cuatro años y un día de prisión como autor de un delito de abuso sexual a una niña de seis años, hija de un hombre al que el acusado conocía.

Los hechos se remontan al 29 de agosto de 2020 en el Punto Limpio de Calamocha, donde el padre y la niña se encontraban parados en su vehículo tras haber sufrido un pinchazo. La Audiencia de Teruel considera probado que Cherkaoui Z., con ánimo de quedarse a solas con la menor, se ofreció a ayudarles, indicando al progenitor que fuera a buscar herramientas para reparar la avería, aceptando este dejar solos a ambos debido a que conocía al encausado.

El tribunal señala que, después, el procesado realizó repetidamente tocamientos a la menor dentro del coche, le dio un beso en la boca y le pidió que le enseñara su ropa interior –a lo que la niña se negó– al tiempo que él le mostraba la suya.

Una vez que Cherkaoui Z. salió del vehículo, la pequeña se encerró en el mismo, poniendo el seguro de las puertas, a la espera del regreso de su padre, a quien le contó lo ocurrido como haría después y con más detalle ante su madre al llegar a casa.

En su sentencia, los jueces estiman que la declaración de la menor resulta "coherente, detallada, consistente y carente de ambigüedades o contradicciones de relevancia" y añaden que el relato de los hechos efectuado por ella es "acorde a su edad y circunstancias de madurez", tal y como se constata en el informe de valoración psicológica y credibilidad de testimonio.

Añade la Audiencia que cuenta además con las testificales de los padres de la menor respecto a cómo esta les relató lo ocurrido, unos testimonios que son significativos para la credibilidad del relato.

El tribunal destaca un detalle de la declaración del acusado que coincide con un dato facilitado por la menor, corroborando en este punto su testimonio. Según se indica en la sentencia, Cherkaoui Z. manifestó que el día de los hechos llevaba un calzoncillo blanco con puntos negros y la menor en su declaración señaló que la ropa interior del acusado era blanca y negra.

Aunque el procesado negó los hechos, la Audiencia estima que la presunción de inocencia que amparaba a este ha quedado desvirtuada ante las pruebas reunidas y, además de la pena de prisión, le impone también el pago de una indemnización de 3.000 euros a la niña por los daños morales sufridos. Casi tres años después del suceso, la pequeña padece ansiedad y miedos infantiles.

En el fallo se indica que se impone a Cherkaoui la pena por delito sexual en su mitad superior -la horquilla va de 2 a 6 años- ante la vulnerabilidad de la niña en el momento de los hechos, de corta edad, a solas con el agresor en un habitáculo de reducidas dimensiones como es un coche y en situación de total indefensión.

La condena, que no obstante aún puede ser recurrida ante instancias superiores, establece también que cuando salga de la prisión, el procesado estará bajo libertad vigilada durante cinco años y en siete años no podrá desempeñar ningún oficio que conlleve contacto regular con menores. También por un plazo de siete años, Cherkaoui Z. no podrá acercarse a la víctima a menos de 300 metros ni comunicarse con ella.