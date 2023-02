Teruel Existe califica de "atentado" la voladura de la chimenea de Andorra

Teruel Existe lamenta el anuncio de Endesa de la demolición de la chimenea de la Central Térmica de Andorra el próximo jueves 16 de febrero y considera que dinamitarla supone “un nuevo atentado contra el patrimonio industrial del Bajo Aragón, la provincia de Teruel y Aragón”.

La plataforma política, en una nota de prensa, califica esta construcción como "un icono, la segunda estructura de hormigón más alta de España (343 metros de altura), símbolo de la industria minera que ha formado parte de la historia de la provincia" .

En este sentido, apela en primer lugar a Endesa para que no la tire, puesto que con estas actuaciones “está demostrando un nulo compromiso con el territorio, del que durante años han extraído recursos, pero no se implican realmente en su desarrollo, ni con la generación de empleo ni con la diversificación de la economía”, sino que “vienen a sacar rendimiento, asumiendo los mínimos compromisos posibles”.

Por todo ello exige responsabilidad social y corporativa a la empresa, porque “hasta la fecha lo que han demostrado no es más que una entelequia”.

Además, trasladan esta exigencia al Gobierno de Aragón y al Ayuntamiento de Andorra en cuanto que son entidades con competencias para paralizar el derribo porque considera que el gobierno autonómico puede protegerla con la catalogación de Bien Patrimonial, incoando un expediente de Bien de Interés Cultural (BIC).

Por su parte, incide en que el consistorio andorrano podría paralizar la voladura utilizando el Plan General de Ordenación Urbana, en el que se reconoce que la arquitectura y estructuras de la Central “merecen ser conservadas en el futuro aun después de su obsolescencia respecto del uso actual, para buscarle funciones alternativas relacionadas con el ocio, la cultura y el turismo".

Asimismo, recuerda que la demolición de las tres torres de la Central, en mayo de 2022, supuso un “atentado contra el patrimonio industrial, además de un espectáculo denigrante para la población”.

En la citada nota también recuerda que durante meses, tanto el movimiento ciudadano como la agrupación de electores exigieron la paralización de su destrucción, instando a las instituciones señaladas a tomar las medidas oportunas, “pero se negaron a hacerlo, incluso en contra de los informes técnicos del expediente de la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Aragón ”.

Acerca de las afirmaciones que se han aducido sobre el coste elevado de su mantenimiento, por parte de Endesa, del Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento de Andorra, Teruel Existe afirma que "no es así, después de consultar con distintos técnicos" y en principio apunta a que podría ser "suficiente con una auscultación para confirmar la inexistencia de daños de entidad y, en su caso, estimar su reparación".

A futuro, la situación de la chimenea asegura la nota parece más favorable que la que ha tenido hasta la fecha porque ya no habrá agresión química, puesto que no está sometida a la acción del alto contenido ácido del azufre de los humos que emanaba.

Los técnicos consultados detallan, según la formación política, que el deterioro del hormigón en esta chimenea sin uso solo podría producirse por meteorización normal, como en cualquier estructura de hormigón en contacto con el exterior, como podría ser un puente.

Por tanto, aducen que el único mantenimiento que hay que hacer es una revisión periódica para confirmar que las condiciones son adecuadas (sin detectarse fisuras o manchas de óxido en los paramentos), así como las actuaciones precisas para mantener en perfectas condiciones las luces de señalización y la pintura de las franjas rojas en la parte superior.

Aclaran también que a las estructuras de hormigón que están en contacto con el exterior similares a esta chimenea se les da una garantía mínima de más de 100 años.

Teruel Exista califica la futura destrucción de la infraestructura como "otra oportunidad perdida" y recuerda a los ejemplos de actuaciones sobre centrales térmicas como el Museo Fábrica de la Luz sobre la antigua central de carbón de Ponferrada (León) o la próxima inauguración de “La Térmica Cultural”, centro de ocio y cultura.

Por todo ello, traslada su incomprensión por la demolición de la chimenea, y de toda central térmica, porque “su presencia no condiciona para nada los proyectos que se anuncian en la zona y no entendemos por qué les molesta conservarla, no se gana nada tirándola”.

Advierten de que si el jueves la vuelan, “estarán actuando como los talibanes con los Budas de Bamiyan en Afganistán, o como antiguamente se hacía con las torres de las iglesias, como si reviviésemos un pasado rancio, con una increíble falta de sensibilidad hacia el patrimonio”.