Una fábrica de golosinas para mascotas creará en Alcorisa 4 empleos fijos y 12 eventuales

Una empresa de Barcelona instalará en Alcorisa una fábrica de golosinas para mascotas que creará cuatro empleos fijos y otros 10 ó 12 eventuales en función de la demanda de pedidos que se produzca. La industria, Alkura petfood S. L., prevé iniciar su actividad el próximo otoño, una vez esté construida la nave necesaria para su funcionamiento.

La factoría recibirá el producto congelado y lo procesará hasta su acabado en seco en formato de 'snacks' naturales que incluyan Omega 3 y cuiden de la salud dental de las mascotas. Las golosinas están hechas con productos derivados de animales de consumo humano, como ternera, pollo o cerdo.

La producción de Alkura petfood se comercializará en supermercados nacionales e internacionales, pudiendo alcanzar incluso ventas en otros continentes. La fábrica se instalará en los terrenos que antes ocupaba una empresa de encurtidos, propiedad de una entidad bancaria, en la carretera A-225 en dirección a Mas de las Matas.

Según informa el Ayuntamiento de Alcorisa, la empresa visitó parcelas de los polígonos Los Estancos y El Royal, pero no se adaptaban a sus necesidades, por lo que el Consistorio contempló la posibilidad de intermediar con los propietarios de los terrenos de la antigua fábrica de encurtidos, alcanzando un acuerdo.

“Siempre es motivo de alegría cuando se consigue un objetivo, pero en esta ocasión todavía era más complicado porque no dependía única y exclusivamente del Ayuntamiento. Finalmente, las reuniones a tres bandas han fructificado y no me queda más que agradecer tanto a la empresa su interés por instalarse en Alcorisa como la disposición de los dueños del terreno, que han puesto todo de su parte para llegar al acuerdo que todos deseábamos”, señala Miguel Iranzo, alcalde de Alcorisa.

El propietario de la nueva empresa, Xavi Soriano, destaca sus aspiraciones de ampliación del negocio y explica que ha decidido instalarse en Alcorisa también por razones sentimentales y de apego a la tierra, pues su abuelo era de la provincia de Teruel.

Soriano subraya que su empresa ha tenido muy buena acogida por parte del Ayuntamiento de Alcorisa, que le ha ofrecido una parcela "perfecta y bien ubicada" que facilitará el transporte del producto.