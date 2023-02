Adiós a las frases cliché que no ayudan, la propuesta de una psicóloga turolense

No será una reprimenda, pero sí una llamada de atención a la responsabilidad de cada uno a la hora de dar apoyo moral a otra persona. Así resume la psicóloga Elena Morales la finalidad de la charla que impartirá en el Casino de Teruel el próximo 28 de marzo en el marco de unas jornadas centradas en la salud física y mental.

"Mi conferencia será un recorrido sobre las frases cliché que creemos que ayudan y que, realmente, perjudican al otro y, por supuesto, daré alternativas a ellas", explica Morales, quien se formó en la Facultad de Psicología de Teruel y ejerce ahora su profesión en esta ciudad. La cita será a las 20.00 con entrada libre.

Esta psicóloga es partidaria de erradicar de una vez por todas determinadas expresiones que, generación tras generación, han llegado hasta nuestros días convertidas en comodines ante situaciones embarazosas y que, al estar casi vacías de contenido, lejos de aportar algo a la persona que está sufriendo pueden llegar a herirle.

Elena Morales apuesta por actualizar las típicas frases de "tranquilo, no llores" o "no te preocupes, ya pasará, no es nada". Subraya que la sociedad avanza y ello ha permitido profundizar en el análisis de dichas expresiones y concluir que "no están del todo bien, pues reprimen las emociones y eso no es bueno".

Así, la psicóloga plantea que en lugar de decir "no tiene importancia" a un amigo que acaba de confesarte un problema, lo bueno sería comentarle: "Sé lo que estás sintiendo y entiendo que te duela". De la misma forma, habría que sustituir las típicas palabras "no estés triste, que la vida son dos días; sigue divirtiéndote" por un "quiero que sepas que si no tienes ganas de disfrutar podemos hablar".

Para Elena Morales, "hay que normalizar las emociones en lugar de invalidarlas". En el mismo sentido, cuando una persona no sabe bien qué decir en un funeral por la muerte repentina de alguien, "es mejor no decir nada, invito al silencio y a sustituir las palabras por un gesto, como coger del brazo a la persona afectada". Si finalmente optamos por pronunciar una frase, mejor decir "estoy aquí contigo" que "ya pasará" o "el tiempo lo cura todo".

Graduada en Psicología el año pasado y en constante formación, Morales defiende la "validación emocional", muy importante en niños y adolescentes, una etapa vital en la que se ha especializado la psicóloga turolense.

"Hay que cambiar esas frases que nos inoculan desde que somos pequeños y que solo persiguen que pasemos página ante un problema", dice Elena Morales. A su juicio, las expresiones cliché con las que a menudo intentamos consolar a un amigo o un familiar "son como los refranes, que no sabemos muchas veces lo que significan, no ayudan y sientan mal".