Más de 2100 personas participan en la Carrera Solidaria por la Discapacidad en Teruel

La plaza de San Juan ha acogido en la mañana del domingo la XVII Carrera Solidaria por la Discapacidad, que recorre el centro histórico de Teruel con un trazado de 1200 metros. Destaca por ser un evento no competitivo que permite la participación de personas de todas las edades, con o sin discapacidad, ya que puede realizarse andando, corriendo, en silla de ruedas, con carritos de bebé, etc.

Un año más, la Carrera Solidaria por la Discapacidad se ha convertido en una multitudinaria actividad de convivencia e integración entre los vecinos de Teruel, superando los 2100 inscritos. Además de en la carrera, los asistentes han podido participar en el resto de actividades programadas: un circuito de deporte adaptado por Nuria Tartaj, batucada a cargo de Punkadeira y Máster de Zumba para todas las edades con Mara Palenzuela.

El objetivo de este evento deportivo es conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra el 3 de diciembre, fomentando la inclusión social, la convivencia y la promoción de este colectivo, que incluye a personas con discapacidad intelectual, psíquica, física y sensorial.

Participantes de la Lectura de la XVII Carrera Solidaria por la Discapacidad de Teruel. H.A.

Justo antes de la salida de la carrera se ha leído el manifiesto por parte de personas con discapacidad, que han expresado que “las personas con discapacidad somos capaces de hacer y disfrutar las mismas cosas que el resto, aunque a veces necesitemos apoyos para poder hacerlo en igualdad”.

También han reclamado a instituciones y empresas que cuenten con ellas: “Necesitamos que la sociedad crea en nosotras. Que las instituciones nos tengan en cuenta a la hora de elaborar políticas y decidir presupuestos y las empresas dejen a un lado sus miedos y contraten a más personas con discapacidad. Porque las personas con discapacidad somos igual de profesionales, competentes y responsables que cualquiera; confiad en nosotras”.

El manifiesto continuaba recordando que “el lema de la Agenda 2030 de Naciones Unidas es ‘no dejar a nadie atrás’. Para conseguirlo, debemos lograr una sociedad más inclusiva, con unos servicios sociales fuertes, una sanidad pública bien financiada y una educación basada en el respeto a la diversidad y el valor de todas las personas”.

Para concluir, han destacado que “las personas con discapacidad no somos héroes, pero tampoco víctimas; no somos dignas de admiración ni de lástima. Porque la discapacidad no nos define, es solo una de nuestras circunstancias que a veces hace nuestra vida un poco más difícil. Os animamos a mirar más allá de nuestra discapacidad y a valorarnos por lo que somos: simplemente personas, con nuestras virtudes y defectos. Solo pedimos poder participar en la sociedad en igualdad de condiciones”.

La carrera está organizada por Grupo Avanzamos, entidad formada por Anudi, Asapme Teruel, Atadi, Atpansor y Fundación DFA, asociaciones turolenses que trabajan con personas con discapacidad.

El evento está patrocinado por el Ayuntamiento de Teruel, la Comarca Comunidad de Teruel y Caja Rural de Teruel. Además, cuenta con la colaboración desinteresada de varios establecimientos y profesionales de la ciudad, que hacen posible la celebración de este evento: Alcampo, Jesús Puerto Audio Profesional, la CARTV, Centro Comercial Abierto, Juan Iranzo, El Milagro y Tapas y Copas.