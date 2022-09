Escuela rural en Villalba Baja: "Pregunto a los niños si quieren cambiar algo y dicen que nada"

En el aula de Villalba Baja suena una canción que explica el sonido de las letras castellanas y su grafía. El caballo de batalla de este centro, con 5 alumnos, todos de origen marroquí, es el idioma, especialmente para los recién llegados. Pero no parece preocupar ni al profesor, David Asensio, ni a los niños. Farah y Malak, las mayores, con 10 y 8 años, se esfuerzan porque el más pequeño, de 4, no tenga problemas de comunicación. "Nos sentimos una familia y los alumnos se ayudan entre sí", aclara el maestro.

La ratio es tan baja que las discusiones entre los alumnos no existen. "No se pueden permitir el lujo de excluir a nadie, todos se necesitan para aprender y jugar", dice Asensio. Su patio de recreo es peculiar, al estar ubicado en el frontón del municipio. Debería estar vallado en su totalidad, pero no lo está en uno de sus lados y cada vez que el balón se va a la calle los alumnos piden permiso al profesor para ir en su busca.

Salvo este problema, Asensio y sus alumnos están "encantados" con el centro. El Ayuntamiento, sabedor de que el colegio abierto es el mejor tesoro de la localidad, los mima. "En cuanto pedimos algo, nos lo traen", explica el maestro.

Asensio cuenta que todos los alumnos están por encima del nivel académico que les corresponde, tanto por la casi exclusiva dedicación del profesor como, en el caso de los más pequeños, porque escuchan las lecciones de los mayores. Como prueba, Hajar, de 8 años, dice sin dudar las capitales de los países más remotos. "A menudo, les pregunto si quieren cambiar algo de la clase y me responden que nada. En un aula así, el éxito solo es cuestión de organizarse", asegura Asensio.