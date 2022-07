Casi mil firmas reclaman que el párroco de Montalbán no se vaya

Los vecinos de Montalbán han reunido cerca de mil firmas para pedir que el párroco, Elkin Otálvaro, no se traslade a Utrillas, un municipio a 6,4 kilómetros de distancia. Las rúbricas serán entregadas al obispo de la Diócesis de Teruel y Albarracín, José Antonio Satué, el próximo 8 de agosto, cuando el prelado tiene previsto reunirse con representantes de la población minera para escuchar su demanda.

Otálvaro acaba de ser nombrado responsable eclesiástico de Utrillas, donde viven 3.000 habitantes, y aunque no por ello dejará de estar al frente de la Iglesia de Montalbán, con 1.400 vecinos, "lo razonable", explica el sacerdote, es cambiar su residencia a la primera de estas localidades, al haber allí más población y, por tanto, mayor actividad.

No obstante, ante el revuelo armado por su posible mudanza, el párroco estudia repartir su residencia entre los dos municipios. "Intentaré mantener las dos casas parroquiales abiertas y vivir unos días en cada una de ellas; me da pena dejar Montalbán, donde me han tratado tan bien", dice Elkin.

El cura lamenta "la confrontación surgida" entre Montalbán y Utrillas. "Quiero a la gente unida y sin rivalidades", añade. Explica que el problema radica en que muchos sacerdotes se están jubilando sin que haya relevo, lo que lleva "a reorganizar las plazas".

La recogida de firmas ha sido organizada por la Asociación de Amas de Casa de Montalbán, cuya secretaria, Rosa María Cuerva, explica que hay "un gran malestar y mucha crispación" por la marcha del sacerdote. Según señala, si los vecinos no se sienten escuchados por Satué, elevarán su queja "al Arzobispado de Zaragoza y, si es preciso, al Vaticano". El pueblo estudia fletar un autobús para que quien lo desee se desplace al Obispado de Teruel.

Cuerva afirma que el párroco de Montalbán se va a Utrillas porque el de esta localidad ha sido destinado a Teruel. "Somos capital cultural de la comarca Cuencas Mineras y merecemos tener párroco", protesta. Añade que la localidad está harta de perder servicios. "Y ahora se nos va también el cura, esto es intolerable", se queja. Destaca que Otálvaro se implica en la vida de Montalbán "y hace una gran labor social" y lamenta que, si se va, "tendremos un habitante menos y una casa cerrada más".

Desde el Obispado, subrayan que no se suprime ninguna plaza de párroco y que los pueblos contarán con los mismos servicios eclesiásticos que antes.