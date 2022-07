El PSOE pide un pleno extraordinario para aclarar el derrumbe del Torico

El principal partido de la oposición en el Ayuntamiento de Teruel, el PSOE, con cinco de los 21 concejales que integran la Corporación Municipal, planteará la celebración de un pleno extraordinario en el que solicitar al equipo de gobierno, formado por PP y Ciudadanos, "las explicaciones oportunas" sobre lo ocurrido en el derrumbe del Torico.

Así lo anunció ayer el portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Teruel, Samuel Morón, quien subrayó que "por mucho que vaya a llegar agosto, el PSOE seguirá insistiendo para averiguar qué pasó con el Torico y hasta dirimir responsabilidades políticas". "¡Han tirado el emblema de Teruel!", enfatizó Morón.

Ya no es solo la caída de la escultura del famoso astado. El portavoz socialista dijo tener noticias de que uno de los capiteles de madera de las columnas de los soportales de la plaza del Torico "ha sufrido movimientos" y, en ese sentido, preguntó a la alcaldesa de Teruel, la popular Emma Buj, a qué edificios iban ancladas cada una de las 23 sirgas con las que se decoró la plaza para el Congreso Nacional del Toro de Cuerda y cuyos trabajos de retirada provocaron, el 19 de junio, accidentalmente, el desplome del monumento.

Emma Buj explicó que, efectivamente, un particular ha registrado una queja en el Ayuntamiento de Teruel en la que achaca el daño de un capitel de madera de los porches de la plaza del Torico a la colocación de las sirgas taurinas. Buj puntualizó que el interesado "tendrá que demostrar" que el daño se debe a la decoración congresual, "pues puede ser de entonces o que ya estuviera antes".

La alcaldesa señaló que, no obstante, ante esa queja, el Ayuntamiento "abrirá el expediente oportuno y lo estudiará". Buj recordó que mucho antes de que se cayera el Torico y en respuesta a una recomendación de la Dirección General de Patrimonio del Gobierno aragonés, el Consistorio solicitó a los propietarios de inmuebles en la plaza del Torico que realizasen una evaluación de sus edificios por la existencia de xilófagos en los elementos de madera.

Para convocar un pleno extraordinario, hace falta que la solicitud esté firmada por al menos la cuarta parte de la Corporación Municipal, que en el caso del Ayuntamiento de Teruel son seis concejales. La reunión plenaria deberá ser convocada en el plazo de 15 días hábiles desde la petición.

La tormenta política desatada en el Ayuntamiento por la caída del Torico no amaina. Morón lanzó en la Junta de Gobierno una batería de preguntas a Buj que, al no ser respondidas, le llevó a decir que la alcaldesa "desvía la atención" y "no tiene respuestas". Buj, por su parte, afirmó que Morón le interrumpe cada vez que contesta y "ha perdido los papeles".