Una avería deja sin aire acondicionado al centro de salud de Andorra en plena ola de calor

En plena ola de calor, una avería ha dejado sin aire acondicionado al centro de salud de la localidad turolense de Andorra. Los aparatos empezaron a fallar en junio y hace aproximadamente una semana dejaron de funcionar por completo. Ante el temor de que la solución al problema se demore, personal del ambulatorio ha llevado al centro desde sus propias casas una decena de ventiladores domésticos que han repartido por las consultas y las zonas comunes, esencialmente salas de espera.

El centro de salud registra en su interior temperaturas que oscilan entre los 34 y los 36 grados, muy elevadas para personas -muchas de ellas de avanzada edad-, que no se encuentran bien de salud y que en algunos casos llegan tras haber sufrido un golpe de calor o por trastornos derivados, precisamente, de la subida de los termómetros.

"Hace aquí el mismo calor que en la calle. Por las cristaleras entra fuego", alertan fuentes próximas a este ambulatorio, las cuales advierten de que, incluso, determinados productos sanitarios almacenados podrían estropearse. Una veintena de profesionales trabajan a diario en el centro, por el que pasan en cada jornada un centenar de pacientes, aproximadamente.

Las mismas fuentes cercanas al centro de salud explican que el Departamento de Mantenimiento fue avisado con rapidez a principios del verano de que los equipos de aire acondicionado no funcionaban bien. Cuando los técnicos inspeccionaron la instalación advirtieron de que la reparación no era nada sencilla y que esta podría no llegar hasta pasados unos meses. "Tienen que buscar una solución", reclaman desde el ambulatorio.