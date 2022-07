La posible reapertura de As Pontes indigna a Andorra tras cerrar la Térmica sin alternativa

Los agentes sociales de Andorra muestran su indignación y estupor ante el anuncio del Gobierno central de aplazar el cierre de la térmica gallega de As Pontes si su funcionamiento resulta útil para paliar la grave crisis energética abierta a raíz de la invasión rusa de Ucrania. Empresarios y sindicatos lamentan que, en el caso de la Villa Minera, la central fue clausurada y ha empezado a demolerse en un tiempo récord, cuando ni siquiera, inexplicablemente, el empleo alternativo está garantizado en la zona.

El presidente de la organización empresarial CEOE-Cepyme en Teruel, Juan Ciércoles, denunció este jueves que la planificación del cierre y demolición de la térmica de Andorra "no se hizo correctamente", al no estar en marcha todavía nuevas industrias que generen riqueza y fijen población. Criticó que no se haya firmado aún el Plan de Transición Justa prometido por el Estado y recordó, igualmente, que todavía está sin adjudicar el nudo de evacuación de energía eléctrica que tenía la térmica. "Se cerró precipitadamente, y ahora resulta que necesitamos energía para el invierno", criticó el representante de la patronal turolense.

"Solo un año antes de su cierre, funcionó a pleno rendimiento por el parón de las nucleares francesas"

En la misma línea, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Teruel, Antonio Santa Isabel, defendió que la central térmica de Andorra "debió mantenerse abierta como punto estratégico de generación de electricidad". "Cualquier país con sentido común –subrayó– lo hubiera hecho y así ha ocurrido en Alemania, donde reabren plantas minero-eléctricas". A su juicio, ha faltado previsión. "Solo un año antes de su cierre, funcionó a pleno rendimiento por el parón de las nucleares francesas", agregó enojado. Sin tiempo ya para llantos, reclama que se agilicen los proyectos industriales alternativos que van llegando.

También el presidente de los empresarios de Andorra-Sierra de Arcos y Bajo Martín, Roberto Miguel, expresa su enfado. "Es una vergüenza; aquí ya reclamábamos que se dejara abierta como garantía de suministro y con la ventaja competitiva que suponía contar con minas de carbón", dijo. En su opinión, solo se tuvieron en cuenta motivos medioambientales para echar el cerrojo a la central andorrana "y ahora se ha visto que hay un problema, y es que la demanda de electricidad no está cubierta como se pensaba".

El secretario general de CC. OO. en Andorra, Bajo Aragón Histórico y Cuencas Mineras, Darío Sanz, lamenta que la térmica no fuera adaptada a las exigencias medioambientales de Europa, lo que habría permitido prolongar su vida. Critica, además, que el Gobierno renunciara a sus reservas estratégicas, el carbón y las térmicas. "Se han cometido errores graves y lo vamos a pagar este otoño si no se comienza a gobernar por los intereses propios en lugar de los ajenos", sentenció Sanz.

El secretario general de UGT en Teruel y teniente alcalde del Ayuntamiento de Andorra con el PSOE, Alejo Galve, destaca que la situación de Andorra era "distinta" a la de As Pontes, donde se quema carbón de importación, en estos momentos, muy caro. "Estupefacción", es lo que dijo sentir la presidenta de la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos, Marta Sancho, ante la posible reapertura de la planta gallega, un anuncio que contrasta con la forzada reconversión minera aplicada a la provincia de Teruel, en la que, dos años después del apagón de la térmica, los únicos nuevos puestos de trabajo son los generados en su demolición y en un parque solar de Endesa.

Los trabajadores, preocupados por su futuro

"La Térmica podría haber tenido más vida". Es la opinión mayoritaria entre quienes en su día trabajaron haciendo funcionar la central de carbón de Andorra y ahora participan en el proceso de desmantelamiento. No es nada nuevo. Tal y como explican, "se lleva ya muchos años hablando de esto" y la polémica ya viene de lejos.

Por la puerta principal de entrada a la Térmica pasaron este jueves en torno a las tres de la tarde varias decenas de trabajadores con el cambio de turno. En total, cada día se acercan hasta allí más de 200 personas. Gran parte de ellas no son del territorio, sino que han venido a trabajar desde Andalucía o Extremadura, contratados por alguna de las muchas empresas que actualmente participan en el proceso de desmontaje. Los que sí son de Andorra y alrededores tienen claro que ahora ya es tarde: sería imposible volver a poner la Térmica en funcionamiento, como podría ocurrir con la infraestructura que Endesa mantiene en As Pontes.

"Decían que el carbón encarecía el kilovatio y mira cómo está la luz ahora"

En el caso de Andorra, el proceso ha discurrido muy rápido. "Aquí nada, sería imposible, solo hay que ver cómo está todo", dijo el andorrano Antonio Juárez a la entrada del complejo de la Central. Poco a poco, la mole de la Térmica mengua y la ausencia de las tres torres de refrigeración se hace notable para quienes han dedicado varios lustros a Endesa.

Entre quienes cruzaron la puerta con mono de trabajo, los había también que tildaban de "error" el cerrar las centrales de carbón y apostarlo todo al verde. A pesar de ello, la sensación que transmiten es la misma, la de que ya hay poco que hacer con el caso de Andorra. "Decían que el carbón encarecía el kilovatio y mira cómo está la luz ahora", añadió Juárez. No obstante, la preocupación principal es otra: "La sensación que hay entre los trabajadores de la Térmica es que cuando se acabe el desmantelamiento en un par de años y se coloquen las placas solares… No hay visos de poner empresas por aquí", lamentó Juárez.