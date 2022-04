Más de 100 peaneros sacan a hombros en Teruel a Jesús y a la Virgen

Tras dos años en blanco por la pandemia y aún con cierto temor a un contagio, no sobran los brazos para sacar a hombros los pasos procesionales en Teruel. Pero la Hermandad del Nazareno y María Santísima del Rosario fue prevenida y reclutó efectivos desde principios de año con el objetivo de que la procesión del Martes Santo brillara con luz propia, como lo hizo siempre. Este martes, 110 peaneros -60 hombres y 50 mujeres- llevaron por las calles de la ciudad durante casi dos horas las dos imágenes religiosas, levantando a su paso la admiración del público. La talla de Jesús pesa 1.700 kilos; la de su madre, 900.

No tuvo tanta suerte la procesión de la Oración del Huerto del Lunes Santo. Faltaron 17 de los 28 peaneros apalabrados. A mitad del recorrido, el desfile no podía continuar y varias personas del público, así como cofrades que caminaban junto a las imágenes religiosas, decidieron espontáneamente sumar esfuerzos para que la comitiva pudiera seguir su camino.

La iglesia de San Martín, el camerino en el que se ajustan la túnica y la capucha los cofrades y se dan los últimos retoques a los pasos procesionales antes de salir a la calle, era este martes un hervidero de gente emocionada al volver a ver las tallas religiosas adornadas con flores.

Más de treinta niños cumplían con la tradición de orar por primera vez ante el Jesús Nazareno y fotografiarse con él tras haber sido llevados hasta allí por sus padres. La pandemia omitió dos semanas santas y este martes una larga fila de chavales esperaba su turno para ver de cerca el Cristo con la Cruz a cuestas.

El Hermano Mayor de la Cofradía, Ángel Sánchez, no ocultaba su intenso sentimiento por volver a reunirse con el resto de los cofrades. En Teruel, los dos años de pandemia estuvieron precedidos por una Semana Santa lluviosa, que arruinó, prácticamente, todas las procesiones. "Teníamos todos muchas ganas de volver. Es nuestra tradición y nuestra devoción", afirmó.

El jefe de los peaneros explicaba a Alonso Martínez y Alejandro Pescador, dos jóvenes que se estrenaban en el arte de llevar a hombros los pasos procesionales, todas las claves para que el desfile saliera bien. La procesión del Martes Santo es complicada, pues Jesús y la Virgen se encuentran en la plaza del Torico y los peaneros que llevan a María Santísima del Rosario tienen que hacer que este paso haga una reverencia al de Cristo y refleje la emoción que debió sentir María al reunirse con su hijo durante la Pasión.

"Estamos nerviosos"

"Estamos nerviosos, no queremos estropear nada", decía Alonso Martínez. Su amigo, Alejandro Pescador, valoraba la importancia "de la tradición que nos han transmitido nuestros padres". Con treinta años de experiencia, otro peanero, Manuel Martínez, dejaba claro que lo primero es la Semana Santa. "Hoy tenía que estar viendo en Alemania un partido de fútbol, pero me coincidía con la procesión y en ese caso, no tuve ninguna duda", relató.

Beatriz Bermejo, peanera desde 1997, lleva al Nazareno a hombros "para darle gracias y por penitencia". Confesó que "es ver la imagen y sentir cómo se me eriza la piel".

El revuelo se convirtió en silencio absoluto cuando el Hermano Mayor dio la señal de inicio de la procesión. En la calle, aguardaban cientos de personas para ver la suntuosidad de las peanas y a los alrededor de 200 cofrades vestidos rigurosamente de morado. En la plaza del Ayuntamiento, aguardaba el desfile Esther Moreno, encargada de cantar la saeta que Serrat compuso con los versos de Machado al paso de Jesús Nazareno y la Virgen del Rosario.