Mazaleón, en crisis tras el arranque de los melocotoneros por el sharka

Preocupación en Mazaleón por la situación provocada por el virus del sharka-m, que afecta a varias clases de árboles frutales de hueso, especialmente a los melocotoneros. La aparición de esta enfermedad en la localidad y en la vecina Maella (Zaragoza) hizo que el Gobierno de Aragón decidiese que los agricultores afectados arrancaran todos sus ejemplares, dentro de la D. O. Melocotón de Calanda, con el objetivo de controlar este foco.

Sin embargo, los agricultores denuncian agravio comparativo. Apuntaron a que la Unión Europea calificó al sharka-m como "enfermedad de convivencia" y por ello acusaron a DGA de obligar a aplicar una solución "radical" y "errónea". Asimismo, recordaron que en otros lugares de la Comunidad, como el Bajo Cinca, donde están apareciendo nuevos brotes, no se ha decretado el arranque total de los árboles. "No entendemos cómo a nosotros se nos exigió arrancar y en otros lugares ya se está obrando de otra manera. Pensamos que se nos ha ninguneado", explicó Gregorio Celma, presidente de la Cooperativa de Mazaleón.

Este virus es inocuo para el ser humano y fue detectado en la zona por primera vez en 2019. Se estima que hay en torno a 140 hectáreas afectadas, 120 solo en Mazaleón. Solo en esta localidad se han arrancado ya el 90% de los árboles. En caso de poder replantar tienen que transcurrir, en el mejor de los casos, unos cuatro años hasta que el árbol vuelve a dar frutos. Mientras tanto, los productores se han quedado sin su fuente de ingresos. En un año normal la producción supera los 2.000.000 de kilos de melocotón. Este año solo se han recolectado 200.000.

Desde el Ayuntamiento subrayaron su preocupación por la situación derivada de este arranque forzoso. El alcalde, Rafael Martí, solicitó una reunión con el presidente de la DGA, Javier Lambán, para plantear un plan de recuperación para la localidad. "No sé si son del todo conscientes en DGA de la catástrofe que esto ha supuesto para nosotros. Mazaleón está en la UCI, la cooperativa, los agricultores y los productores no saben ya qué hacer porque se han quedado sin nada", afirmó. El primer edil alertó de un éxodo entre la gente más joven y apuntó a que ya se han marchado varias familias. "Teníamos muchas familias que se habían establecido para trabajar en la fruta y ya se han ido al quedarse sin trabajo lo que además ha provocado un descenso de alumnos en la escuela", añadió.

En la misma línea, se mostraron desde el sindicato UAGA. Recordaron que las ayudas directas al arranque, de unos 10.000 euros por hectárea, no cubren los 24.000 euros que, subrayaron, es lo que realmente pierden los agricultores. "Pensamos que se hubiese podido mitigar esta plaga con otras medidas y no con el arranque total. Este virus es además inocuo para las personas", explicó David Andreu, secretario general de UAGA en la provincia. Andreu recordó que de los tres millones, entre ayudas directas y complementarias, que anunció la DGA, se han hecho efectivas menos de la mitad. "Hemos visto que la Administración no está abierta a negociar", añadió. Subrayó que, hasta el momento, tan solo se han podido tramitar 12 solicitudes para acogerse a las ayudas anunciadas por el Ejecutivo y denuncian que están condicionadas a planes de mejora y que a su vez, estos planes, están muy condicionados.

La DPT aprobó por unanimidad una declaración institucional a raíz de una propuesta del PP en la que todos los grupos políticos piden al Gobierno de Aragón y a otras administraciones reforzar las medidas de apoyo a los agricultores afectados.