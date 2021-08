Nueve obras de arte creadas por mujeres se incorporan en plena naturaleza a Solo Houses

Como complemento del proyecto Solo Houses, que desarrolla en Cretas una novedosa combinación de arquitectura vanguardista y naturaleza, desde el 3 de julio se puede ver la exposición ‘Solo Summer Group Show II’, que contiene 17 obras de arte moderno y que en esta segunda edición incorpora las creaciones de nueve mujeres artistas de distintos países. Las esculturas pueden visitarse, como el resto de la colección, integradas en el paisaje del Matarraña, a los pies de los Puertos de Beceite.

La exposición de 2021, que se puede recorrer con visitas guiadas, incluye piezas de distinta temática, materiales y estilos, que van desde las instalaciones –una de ellas con sonido–, a la escultura pasando por un edificio en forma de prisma tumbado, ‘L’horizontale Bleue’, que contiene una biblioteca que se puede consultar libremente disfrutando del paisaje.

El catálogo de la muestra aclara que los promotores tienen una visión de la galería de arte que «no se limita a un espacio cerrado» y que «busca integrar el arte con la arquitectura y el paisaje, permitiendo a los artistas trabajar otros formatos en relación con el entorno».

‘L’horizontale Bleue’, una biblioteca de acceso libre. Solo Houses

Para el verano de 2021, ‘Solo Summer’ ha elegido nueve mujeres "clave del panorama artístico internacional, que mejoran el paisaje artístico y arquitectónico de Solo Houses". Las obras de arte, dispersas por una finca de 100 hectáreas, constituyen las paradas de un recorrido que aglutina naturaleza, arquitectura y escultura. Las nueve incorporaciones se suman a las ocho piezas conservadas de la primera edición para configurar una ruta con 17 estaciones.

La directora de Solo Houses, Julia Cajaraville, explicó que todas las obras de arte expuestas están a la venta y seguirán en su actual emplazamiento hasta final de año para, a continuación, decidir si permanecen o se retiran. La decisión estará condicionada por el grado de conservación de las piezas, que no están diseñadas para una permanecía indefinida en el lugar.

Entre las obras más impactantes de la exposición de 2021, figura ‘L’horizontal Bleue’, de la artista alemana Gloria Friedmann. Se trata de un gran prisma azul recostado sobre el terreno, de 3,5 metros de alto, 3,5 de ancho y 11 de largo. Su intenso color azulado resalta en medio del pinar verde, pero la principal sorpresa de esta instalación está en el interior, que ofrece al visitante una biblioteca sobre arte, ecología y literatura vinculada con las comarcas del Matarraña y la vecina Terra Alta (Tarragona). Una mesa y dos hamacas ofrecen al visitante la posibilidad de una lectura con panorámicas al paisaje del entorno, que puede verse a través de amplios ventanales. Cajaravilla aclara que la construcción «no es una casa habitual» y no está diseñada para seguir en Solo Houses de forma indefinida, aunque tampoco tiene fecha de caducidad.

Dos casas en alquiler

Uno de los encargados de levantar este edificio-escultura, el arquitecto técnico Rubén Esteve, reconoce que, en una primera impresión, la presencia del prisma azul entre los pinos "choca", pero el volumen es "contenido". Su altura no sobresale del bosque que lo rodea para favorecer la "integración". Además, el color, visto desde determinada perspectiva, se mimetiza con la tonalidad del cielo despejado del verano. Para Esteve, es la pieza más "rompedora" de la exposición de 2021.

'Inside Job', de Camille Henrot. Solo Houses

Otras esculturas singulares son el laberinto ‘Truth Always Appears as Something Veiled’ de Héctor Zamora, el desconcertante ‘Wheredolendandyoubegin’ de la india Shilpa Gupta o el tierno ‘Inside job’ –que muestra a un pájaro alimentado a su polluelo– de la francesa Camille Henrot.

Solo Houses ofrece la posibilidad de alquiler temporal de las dos casas vanguardistas del complejo, Pezo y Office, que han sido utilizadas para varios rodajes publicitarios y, más recientemente, como escenario de la serie de Netflix ‘Bienvenidos al Edén’, con Amaia Salamanca. El proyecto arquitectónico contempla, en total, 15 edificios y un hotel, que se convertirá en el centro de esta "experiencia arquitectónica única", según sus promotores, Eva Albarrán y Christian Bourdais.