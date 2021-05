Empresarios turísticos de Teruel consideran que la provincia debería estar en un nivel de alerta inferior

El presidente de la Asociación Provincial de Empresarios Turísticos de Teruel, Roche Murciano, ha opinado que la provincia debería estar en un nivel de alerta inferior al tres -en el que se encuentra la mayor parte de Aragón, a excepción de las zonas en nivel tres agravado con confinamiento perimetral- debido a sus buenos datos epidemiológicos.

De hecho, según los datos provisionales que publica el Gobierno de Aragón en su portal de Transparencia, durante la jornada de este domingo en la provincia de Teruel sólo se ha registrado un positivo por covid-19.

"Llevamos un mes y medio o dos meses dando datos muy buenos, pero seguimos en nivel de alerta tres, cuando deberíamos estar en uno, lo que permitiría abrir los establecimientos con mayores aforos en los interiores. Pero, sin embargo, nos mantienen en la misma situación que Huesca o Zaragoza, donde hay muchos más casos", ha detallado Murciano en declaraciones a Europa Press.

Ha comentado que si, finalmente, acaba el estado de alarma el próximo día 9 y se deciden abrir las comunidades autónomas, esto supondrá "un revulsivo económico" al sector, tanto a la hostelería como a los establecimientos hoteleros.

Ha recordado que la provincia de Teruel cuenta con muchos potenciales clientes en la Comunidad Valenciana: "Para nosotros sería aire fresco, será la mejor alegría que podamos tener durante meses, llevamos mucho tiempo cerrados".

"Los aragoneses llevamos poco tiempo con los desconfinamientos provinciales y somos muy pocos, lo que no acaba de ayudar a la recuperación, de hecho, este fin de semana del Primero de Mayo ha sido nefasto", ha reconocido. No obstante, se ha mostrado cauto y ha recalcado que todavía no se ha dado ninguna pauta que haga pensar que finalmente se acabarán los confinamientos en las regiones.

"Los desconfinamientos entre comunidades supondrían que nos van a dejar trabajar", ha apostillado.

Por otra parte, ha mencionado que hay "mucha preocupación" entre las empresas que se dedican a la organización de eventos, banquetes, bodas y comuniones, porque todos los cambios que se producen en los aforos y el poco tiempo con el que se avisa les está perjudicando económicamente.