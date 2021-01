La alcaldesa de Teruel pide a sus vecinos que se autoconfinen y que no salgan de casa si no es estrictamente necesario

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha hecho un llamamiento este martes a los vecinos de la ciudad para que no salgan de casa si no es “estrictamente necesario”, tras conocer las nuevas medidas de restricción de la movilidad que el Gobierno de Aragón ha anunciado: cierre del interior de la hostelería, así como de los gimnasios y centros deportivos y cierre de actividades no esenciales (incluyendo cultura y espectáculos) a las 18:00 todos los días.

Ante la evolución de la pandemia de la covid-19 en la capital turolense, Buj ha insistido en la necesidad de que se cumplan las normas establecidas y que cada uno sea responsable en su actividad diaria para tener “los menos contactos posibles con otras personas”.

La alcaldesa ha recordado que la Policía Local de Teruel continúa velando para que se cumplan las normas establecidas por la autoridad sanitaria y ha detallado que, este mismo lunes, en tan solo una hora y media, se pusieron 15 denuncias por fumar en la calle sin la correspondiente distancia de seguridad o en terrazas.

“Insisto, parar el virus está en nuestra mano, y la mejor medida en estos momentos tan complicados es el autoconfinamiento voluntario, por lo que nadie salga de casa si no es imprescindible”, ha indicado la alcaldesa, añadiendo que es lo mejor que se puede hacer durante unos días.

De esta manera, ha concluido, se podrán reducir los contagios y recuperar la actividad en los sectores que, una vez más, están sufriendo los efectos de la pandemia.