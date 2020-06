Samuel Amador: "Me asusté. Se metió en mi coche después de intentar atropellarle"

"Me he descompuesto cuando se me ha metido en el coche después de que yo hubiera intentado atropellarle", contó Salomón Amador, vecino de Andorra, tras haber sido obligado por Pedro Toledano -el delincuente conocido como el Rambo de Requena- a ayudarle a huir de Andorra tras amenazarle. Amador identificó al delincuente cuando deambulaba por el Barrio Minero y afirmó que, en cuanto tuvo clara la identidad, fue "a por él" con intención de arrollarlo con su vehículo. Pero falló, y las cosas se le complicaron todavía más porque el fugitivo, armado con una escopeta, se subió en su coche.

Amador dijo que pudo conocer al buscado delincuente por las fotos que ha publicado la prensa "aunque -según aclaró- iba con el pelo más largo". La embestida con su coche resultó fallida y "con los nervios" el vehículo se caló. Fue el momento que aprovechó el Rambo de Requena para meterse en el automóvil y exigirle "que le ayudara a huir".

El asustado conductor explicó que el delincuente le aseguró que no quería hacerle "ningún daño", pero exigió que le sacara del pueblo. Ya a las afueras, dejó el coche sin agredir al conductor y, tras apoderarse de una fiambrera con comida que había en el interior, siguió su escapada campo a través.

Al verse libre de su secuestrador, Salomón Amador corrió hacia el interior del casco urbano para alertar de su encontronazo con el fugitivo a los guardias civiles que había visto anteriormente en un control. El andorrano, todavía muy nervioso por lo ocurrido, señaló que, inicialmente, no reconoció al Rambo de Requena, pero le "llamó la atención" por su aspecto. En una segunda pasada, le identificó en parte gracias a la mochila que llevaba encima y que le ha acompañado durante todas sus correrías por Valencia y Teruel.

El andorrano explicó que estaba "alerta" sobre la posible presencia del malhechor en la localidad gracias a la información que divulgó al Ayuntamiento para alertar a la población. El alcalde, Antonio Amador, se mostró partidario de que en casos de emergencia como el de este lunes se dé prioridad a la alerta inmediata de la población, aunque se genere alarma social, frente a una actitud más cautelosa por temor a la reacción vecinal. "Tenemos que quitarnos de encima el estigma de la alarma social", afirmó. Añadió que la prioridad debe ser alertar de para "que no se tengan que lamentar desgracias después".

Explicó que la primera información que llegó al Ayuntamiento de la Guardia Civil fue la del tiroteo de Muniesa, pero instantes después tuvo la confirmación de que el delincuente estaba ya en la localidad. Fue en ese momento cuando emitió un mensaje en vídeo para advertir del peligro al vecindario. Recordó que el pasado 3 de junio Andorra vivió un adelanto de lo ocurrido este lunes cuando se produjo una falsa alarma porque un vecino dijo haber visto al Rambo de Requena por el pueblo.