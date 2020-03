Temor en Castelserás ante el tercer derrumbe sobre la carretera en poco más de un mes

Preocupación entre los vecinos del Mezquín después del tercer derrumbe sobre la carretera que une Castelserás y Alcañiz en poco más de un mes. El enésimo susto tuvo lugar ayer en torno a las siete y media de la mañana, cuando se produjo un grave desprendimiento de tierra sobre la vía en un momento en el que, por fortuna, no pasaba ningún vehículo. Se trata de una vía autonómica muy utilizada por los vecinos de muchas localidades del Bajo Aragón que se desplazan a diario hasta Alcañiz u otros municipios de la zona.

A causa del temporal Gloria ya se produjeron a finales de enero dos derrumbes de grandes rocas que cortaron la carretera por lo que el alcalde de Castelserás, Óscar Soriano, reclama al Gobierno de Aragón que actúe de inmediato en la vía, la A-1409, de titularidad autonómica. Asegura que ahora el terreno ya no está húmedo por lo que ya se puede trabajar en una solución "en condiciones" que, en su opinión, no pasaría por una simple malla sino por una medida superior. "Todos los vecinos estamos muy preocupados porque caen rocas de gran tamaño. Por fortuna, todos los desprendimientos se han producido cuando no pasaba ningún vehículo pero el terreno es inestable y puede suceder algo muy gordo", afirma el primer edil castelserano.

Soriano ya ha mantenido conversaciones informales con su homólogo en Alcañiz, Ignacio Urquizu, ya que la carretera une ambas localidades y es muy transitada por los vecinos de ambas. El objetivo de ambos equipos de gobierno es solicitar una reunión conjunta con la Consejería de Vertebración del Territorio, encargada de la Dirección General de Carreteras. "Se han producido tres desprendimientos en poco más de un mes y nadie se ha dirigido formalmente al Ayuntamiento. Pedimos a DGA que tome cartas en el asunto cuanto antes porque es una vía muy transitada", apunta el alcalde de Castelserás.

Hoy se evaluará la situación

Concretamente el último gran desprendimiento de tierra en la carretera se produjo el martes en torno a las siete y media de la mañana a un kilómetro del cruce del puente de la Alberca en dirección Castelserás. La vía tuvo que ser cortada al tráfico en ambos sentidos de la circulación y se abrió sobre el mediodía.

Según precisó Juan José Cazcarra, capataz de los operarios de Carreteras, el desprendimiento se produjo por las filtraciones de agua de una acequia de riego situada encima del talud de la vía. Cazacarra puntualizó que este tipo de derrumbes "no suelen ser habituales" y que en esta ocasión tienen su origen en las lluvias de estos últimos meses. "El terreno está harto de agua", subrayó. En cuanto a si hay probabilidades de que se produzcan nuevos desprendimientos, opinó que, en el mismo punto, no, porque lo "han saneado y limpiado bien", pero deja la puerta abierta a que puedan ocurrir en otros puntos.

Hasta el lugar del suceso se desplazaron efectivos de la Guardia Civil para cortar el tráfico. Por su parte, los operarios de la brigada de Carreteras señalizaron la vía. Hasta las diez y media trabajaron retirando la tierra y los matorrales con una retroexcavadora mixta y un camión y, alrededor de las once, llegaron los Bomberos para limpiar con una manguera de agua la vía.

Hoy se evaluará la situación para determinar si se pueden producir más desprendimientos.