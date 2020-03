Tres días de veranillo: Zaragoza y Teruel rozarán los 30 grados hasta el viernes

Estamos a primeros de marzo y el tiempo previsto para los próximos días en casi todo el país casi va ha hacernos pensar en las vacaciones de verano. Atención, porque se avecina un episodio cálido debido a una importante subida de las temperaturas este martes, el miércoles y el jueves, en una suerte de veranillo en el que se superarán los 30 grados por primera vez este año en zonas del sur peninsular.

¿Las culpables? “Las altas presiones, con cielos despejados y una subida muy acusada de los mercurios, sobre todo el miércoles y el jueves, más propios de valores de finales de mayo o comienzos de junio”, según uno de los portavoces de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo. Eso supone entre cinco y diez grados por encima de lo normal, e incluso serán más de diez grados superiores a lo habitual en zonas del centro, el este y el sur de la península.

Para Aragón, la Aemet también anuncia temperaturas en aumento. Con una particularidad, y es que se pasará del frío invernal a calor primaveral. “Hasta este lunes ha soplado el cierzo en el valle del Ebro, con la consiguiente sensación térmica más fresca, y justo acabamos de superar las máximas de nieve del año, porque desde la borrasca Gloria no caía nada en Aragón. Y ahora viene este pico de calor, después de un mes de febrero extremadamente seco y cálido”, explica Rafael Requena, portavoz de la Aemet en Zaragoza, quien no niega que al tiempo “ya no hay quien lo entienda”. Por capitales de provincia, las temperaturas alcanzarán el jueves, día máximo de este episodio de calor, los 24 grados en Huesca, mientras que Zaragoza y Teruel rozarán los 30, con una predicción de entre 27 y 28 grados.

Ya el viernes, y de cara al fin de semana, entrará un frente atlántico que suavizará los mercurios, que en principio no pasarán de los 20 grados en ninguna localidad aragonesa. Podrían volver las lluvias en zonas de Pirineos y áreas del tercio oriental peninsular, en tanto que el sábado y el domingo se esperan tormentas por la tarde, típicas de la primavera, en zonas montañosas. Las temperaturas, en cualquier caso, serán primaverales en los últimos coletazos del invierno.

Requena asegura, sin embargo, que fue “más anormal” el calor que hizo algunos días de febrero, aunque no se llegó a batir el récord de finales de ese mes del año pasado, cuando se superaron los 25 grados en Zaragoza. Ahora, en marzo, es “más normal” que se den temperaturas más primaverales, aunque los valores en el sur de España puedan marcar este miércoles 33 grados en Sevilla, 31 en Murcia y 30 en Córdoba.

En cualquier caso, disfrute del sol en los próximos días.