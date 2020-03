Las mujeres llenan las calles de Teruel y reclaman igualdad entre el medio rural y urbano

Más de 2.000 personas, la gran mayoría mujeres, pero también algunos hombres, han participado esta tarde en una manifestación en la capital turolense que ha recorrido las calles del Centro Histórico durante casi una hora para reivindicar la igualdad entre géneros en el mundo laboral y el fin de las violencias machistas. Por primera vez, la movilización ha puesto también el foco en la "doble discriminación" que sufre la mujer del medio rural. "Primero, por ser mujer y, segundo, por vivir en pueblos pequeños donde no está garantizado el desarrollo de su futuro profesional y donde asume el doble de carga de tareas domésticas", ha explicado Ana Peñalosa, portavoz de la Asamblea 8-M de Teruel, entidad organizadora de la protesta.

La manifestación partió de la plaza de San Juan al grito de "¡Que viva la lucha de las mujeres!". Durante el recorrido se corearon lemas como "¡Que no, que no, que no tenemos miedo!", "Si nos tocan a una nos tocan a todas" y el conocido "Sola, borracha, quiero volver a casa". Las voces de las participantes, ayudadas por un sencillo sistema de megafonía, han retumbado entre las paredes de la estrecha calle Nueva y de la plaza del Torico.

El acto ha contado con una nutrida representación de mujeres llegadas de distintas comarcas. De municipios de la Sierra de Albarracín procedía medio centenar de ellas, una de las cuales, Inés Castillo, ha declarado que "ninguna va a parar hasta lograr la igualdad y para eso tenemos que estar unidas en una gran protesta". Más de 30 mujeres, con su propia pancarta, venían del enclave valenciano, aunque estrechamente ligado a la provincia turolense, Rincón de Ademuz. Una de ellas, Mercedes Marco, ha afirmado que "todavía faltan muchos derechos por conquistar", si bien ha criticado que, a su juicio, en los carteles de la movilización se atacaba "demasiado al hombre". "Lo importante es que las mujeres seamos fuertes a la hora de perseguir nuestros objetivos", ha dicho.

Entre los participantes se encontraba la consejera de Presidencia del Gobierno aragonés, Mayte Pérez, el portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón, Vicente Guillén, y el diputado –también socialista– en el Congreso Herminio Sancho. Igualmente ha podido verse al diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, y a la senadora por esta agrupación de electores Beatriz Martín.

Ya en la plaza del Torico, diez mujeres han leído sobre un estrado un manifiesto en el que se ha reclamado la "emancipación de todas: rurales, migrantes, refugiadas, asiáticas, musulmanas, latinas, negras, empobrecidas, ancianas, niñas y blancas". Un concierto de dos cantautoras, Rocío Ro y Carolina Ferrer, ha cerrado la movilización en la capital turolense.

En el Bajo Aragón, ha habido actos en casi todas las localidades. Una caravana feminista ha vertebrado las concentraciones, en las que ha habido caceroladas, homenajes a las ausentes y representaciones de la performance ‘Un violador en tu camino’. En Alcañiz, una batucada ha puesto la música a las reivindicaciones, protagonizadas por jóvenes, y la enorme bandera de España que ondea cerca de la plaza de toros ha sido sustituida por la insignia feminista. En Alcorisa, los actos se han concentrado en la plaza de Los Arcos mientras que en Andorra, el escenario ha sido la plaza del Regallo.