El feminismo vuelve a gritar contra la violencia sexual en toda España

Varios cientos de miles de personas, la mayoría mujeres, se han vuelto a echar a las calles de las principales ciudades en el Día Mundial de la Mujer para reivindicar la igualdad efectiva, denunciar la precariedad laboral y clamar contra la violencia machista y por su libertad sexual.

Las manifestaciones multitudinarias de Madrid -120.000 personas, según Delegación del Gobierno- y Barcelona -50.000, según la Guardia Urbana- han cerrado este 8M, marcado por el tono festivo y reivindicativo como en años anteriores, pero en el que en esta ocasión el protagonista ha sido especialmente el grito de las mujeres por su libertad sexual.

El polémico lema 'Sola y borracha quiero llegar a casa' se ha podido escuchar en todas las marchas moradas que este domingo han recorrido las principales ciudades junto con gritos como 'Que no, que no, que no tenemos miedo. Que sí, que sí, que sí tenemos rabia' o 'Aquí estamos: ingobernables'.

Manifestación del 8-M en Madrid. JUAN CARLOS HIDALGO

'Con derechos, sin barreras, feministas sin fronteras' ha sido el lema elegido por las convocantes de la marcha en Madrid, la comisión 8M, que portaban mujeres activistas, y a la que han acudido representantes de todos los partidos, a excepción de Vox, si bien la comitiva de Ciudadanos ha abandonado por recomendación de la Policía tras ser increpados por algunos manifestantes.

Hasta ocho ministros han acudido a la manifestación de la capital, aunque el Gobierno no ha asistido con pancarta propia, sino los partidos que lo integran. Así, el lema del PSOE es 'Mujeres libres, mujeres iguales' y el de Unidas Podemos, 'Unidas, libres y feministas'.

Por parte del PSOE, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo; la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; la de Educación, Isabel Celaá; la de Exteriores, Arancha González Laya, y la de Política Territorial, Carolina Darias. También estuvo junto a los socialistas la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

Mientras, la pancarta de Unidas Podemos ha sido portada por la ministra de Igualdad, Irene Montero, junto a su equipo. El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, también ha acudido, pero en un segundo plano.

En nombre del Gobierno, Calvo y Montero han reivindicado el camino que queda por recorrer. "La revolución de las mujeres es imparable, pacífica y absolutamente cargada de justicia", ha dicho la vicepresidenta primera, para quien sin las mujeres no habrá "progreso, futuro ni profundización en el modelo político de libertades y derechos".

"Las mujeres vamos a seguir luchando porque nos queremos vivas, libres de violencias machistas, para que se reparta la riqueza, tiempo y cuidados y que podamos amar a quien nos de la gana; queremos que se respeten nuestra identidad y necesitamos una gran alianza feminista para seguir avanzando y conquistando derechos", ha destacado la ministra de Igualdad.

Pero si una exigencia se ha escuchado este domingo más fuerte ha sido la de las mujeres por vivir su sexualidad en libertad. 'No es no, si quieres más flexibilidad apúntate a yoga'; 'no viole, señor'; 'Yo estoy en edad de merecer respeto'; 'no estamos escritas en braille, no necesitas tocarnos para comprendernos', se podían leer en pancartas.

"Yo decido sobre mi cuerpo"; "ni del Estado, ni de la Iglesia, ni del marido, ni del patrón. Mi cuerpo es mío y sólo mío, y sólo mía la decisión", han sido otros mensajes coreados.

En Barcelona, unas 50.000 personas, según cifras de la Guardia Urbana, han desbordado un año más sus calles para exigir de nuevo la igualdad real entre hombres y mujeres, así como el fin de la violencia machista, esta vez bajo el lema "Juntas y diversas por una vida digna".

Una imagen de la protesta en el Día de la Mujer en Barcelona. NACHO DOCE

El morado ha vuelto a ser el color más presente en una manifestación en la que este año también han proliferado los pañuelos rosas como guiño a las mujeres transexuales, hacia quienes muchas de las manifestantes han querido expresar sonoridad.

Al clásico grito 'viva la lucha feminista' este año se le ha sumado la interpretación del cántico chileno 'Un violador en tu camino', que se hizo viral a finales del año pasado y critica cómo, demasiado a menudo, se cuestiona la actitud de las mujeres que sufren abusos o agresiones sexuales en vez de poner el foco en el agresor.

Precisamente, la necesidad de acabar con las violaciones y los abusos ha sido una de las reivindicaciones más presentes en la manifestación, con pancartas como "cuando vuelvo a casa quiero ser libre y no valiente", "mi cuerpo no quiere tu opinión" o "a mí no me falta ropa, a ti te falta educación".

Las principales ciudades españoles también han secundado multitudinarias marchas en Zaragoza, Sevilla, Cádiz, Santander, Bilbao, A Coruña, Toledo o Valladolid.

Así ha sido la manifestación feminista en las calles de Zaragoza

Más información Las manifestaciones del 8-M tiñen de morado las calles y plazas de Zaragoza

Se han coreado lemas como "Nos paramos para que el mundo funcione", "los hombres reales son feministas", "me querré por encima de todas las cosas" y "tu silencio solo le protege a él".

Todas han vuelto a reivindicar en sus ciudades más igualdad real y efectiva para la mujer, la suma de fuerzas para mantener la lucha feminista y un clamor unánime contra las violencias machistas.