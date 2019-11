El humor de Santiago Segura y Florentino Fernández inaugura el Congreso del Amor en Teruel

Incapaces de ponerse serios ni siquiera para hablar de la situación política del país, el actor y director de cine Santiago Segura y el cómico Florentino Fernandez, ‘Flo’ abrieron ayer la sexta edición del Congreso del Amor en Teruel. Lo hicieron con una charla sobre la convivencia en pareja que estuvo moderada por el intelectual turolense Luis Alegre y en la que no faltaron los chistes y las frases nada convencionales que caracterizan a ambos personajes.

«Sin humor no podría dar charlas sobre el amor. No me gusta nada tomarme en serio», dijo Segura poco antes de salir al escenario del Teatro Marín, cuyo patio de butacas rebosaba de público. El cineasta confesó su debilidad por la ciudad de Teruel, un lugar al que definió como «bonito, mágico y maravilloso» y al que viaja por tercera vez en el marco de los congresos anuales del amor.

Para Flo, no son incompatibles el humor y el dramatismo de la leyenda de los Amantes de Teruel, si bien afirmó que esta última «está por encima de todo». Al igual que Santiago Segura, se definió como «un romántico» y afirmó que sería incluso capaz de «morir de amor».

El evento, organizado por la cadena Ser con la colaboración del Ayuntamiento, la Diputación Provincial e Ibercaja, llenará de famosos la ciudad este fin de semana. Junto a Segura y Flo, algunos de ellos, como la modelo italiana Antonia Dell’atte, habían aterrizado ya anoche en la capital mudéjar. Otros, entre los que se encuentran las actrices Clara Lago y Candela Peña, el presentador Boris Izaguirre o la escritora Ayanta Barilli, lo harán hoy.

En el congreso, que cuenta con actividades paralelas, se hablará del amor a los hijos, a las personas mayores y a los animales de compañía.