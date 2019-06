El Ayuntamiento de Alcañiz restaura la fachada renacentista de la Casa Consistorial y de la Lonja

La plaza de España de Alcañiz, con uno de los conjuntos patrimoniales más importantes de Aragón, experimentará este año una notable mejora de su imagen. La empresa valenciana Estudio Métodos de Restauración lleva a cabo desde hace escasas fechas los trabajos de rehabilitación de la fachada renacentista de la Casa Consistorial y la Lonja.

Las obras, con un plazo de ejecución de cinco meses, cuentan con un presupuesto de 374.000 euros. Esta cuantía irá con cargo al Fondo de Inversiones de Teruel, una herramienta financiera específica para sacar a la provincia del furgón de cola económico y demográfico que está dotada anualmente con 60 millones de euros que aportan al 50% el Gobierno aragonés y el Ejecutivo central.

La intervención se centra en la restauración de los cerramientos del conjunto, que data del siglo XVI y está declarado Bien de Interés Cultural (BIC). Se restaurarán los aleros y elementos singulares del edificio, como la puerta principal del Consistorio y la de la antigua biblioteca.

Según el proyecto de obra, realizado a partir de los datos obtenidos de catas y estudios previos, el conjunto no sufre patologías que permitan definir la situación como de "emergencia generalizada", aunque la "inadecuada e irrespetuosa" intervención ha agravado su mal estado, señala el documento.

Presenta, no obstante, un deterioro y degradación de ciertos elementos que se ha hecho más evidente en los últimos tiempos debido a los desprendimientos parciales y fisuras en cerramientos. El alero de la Casa Consistorial es el elemento que más preocupa ya que sufre un "grave deterioro" y, en caso de no intervenirse con prontitud, amenaza con "posibles desprendimientos". No solo se desmontará para su rehabilitación sino que también se retirarán los elementos impropios, como los cables.

Un museo

El proyecto comprende una segunda fase para la que habrá que buscar presupuesto. Con ella se adecuará todo el interior de la Lonja con un coste de 1,3 millones de euros. La intervención permitirá dar a este emblemático espacio de Alcañiz, por un lado, un uso administrativo y, por otro, cultural. La Lonja podría albergar una subsede del Museo de Teruel, dando respuesta a una vieja reivindicación de la población de la ciudad, que ya en los años 70 del siglo XX reclamaba una sala expositiva.

Dicho espacio museístico podría albergar la colección arqueológica de Alcañiz, la colección Ángel Quílez –medio centenar de obras de arte de los siglos XII al XVIII–, las tablas góticas y renacentistas de la iglesia de Santa María la Mayor y las dos pinturas murales procedentes de la Torre del Homenaje del Castillo Calatravo, la ‘Rueda de la fortuna’ y el ‘Trovador’.

Será a finales de año cuando la plaza de España de Alcañiz brille de nuevo. A la mejora de la Casa Consistorial y la Lonja se habrá sumado la restauración de la Torre Gótica de la iglesia de Santa María La Mayor, también conocida como Excolegiata, que finalizará en el plazo de un mes aproximadamente. Ya se ha desmontado prácticamente todo el andamiaje, lo que permite ver el resultado de los trabajos de rehabilitación llevados a cabo en el único vestigio del antiguo templo gótico de Alcañiz, demolido en el siglo XVIII para ser sustituido por la actual iglesia en estilo barroco, la moda arquitéctónica de aquella época.

Afectada por la acumulación de excrementos de paloma y las humedades en los muros y con una complicada accesibilidad, la Torre Gótica lleva muchos años cerrada al público.

Son muchos los alcañizanos, especialmente los más jóvenes, que nunca han entrado en su interior y que, ahora, una vez se abra al público, podrán conocerla. La torre consta de tres plantas sobre las que existe una terraza que ofrece magníficas vistas del término de Alcañiz. El Ayuntamiento quiere convertir esta construcción en un museo sobre la propia torre, pero también sobre la Semana Santa, una festividad muy arraigada en la ciudad y en la que se vuelca cada año toda la población.

La fecha

XVI

Época: el conjunto de la Casa Consistorial y la Lonja de Alcañiz, que ahora se está restaurando, data del siglo XVI, durante el Renacimiento.

La obra

Coste: devolver el esplendor a la fachada del Ayuntamiento y de la Lonja costará 374.000 euros. El conjunto está declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

Plazo: los trabajos se prolongarán durante cinco meses. A finales de año, la plaza de España de Alcañiz habrá mejorado su imagen.

Adjudicataria: la empresa que realiza las obras, radicada en Valencia, es Estudio Métodos de Restauración. Uno de los elementos en los que más incidirá para su recuperación son los aleros.