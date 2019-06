Cuarto terremoto en 5 días asociado a la falla contigua al nuevo hospital

Dos pequeños terremotos sacudieron el suelo de Fortanete en la noche del martes al miércoles, uno de los cuales fue perfectamente detectado por los vecinos que estaban despiertos con un temblor del suelo, un estruendo apagado y el tintineo de los cristales y las vajillas en las casas. Con estos episodios, la provincia acumula cuatro seísmos en menos de una semana al añadirse a los dos movimientos sísmicos registrados en Celadas el pasado 1 de junio.

El director de la Red Sísmica Nacional, Emilio Carreño, asoció los cuatro últimos terremotos a la falla de Concud, que discurre al noroeste de Teruel capital y cuya proximidad obligó a modificar el proyecto del hospital del Planizar en 2015 cuando ya había sido adjudicado y estaba previsto el inicio de las obras para hacerlo sismorresistente.

El primer seísmo de Fortanete, de 3,3 de magnitud en la escala de Richter, se registró a las 22.58 y el segundo, réplica del primero, a las 01.31 con 1,6 de magnitud. Ninguno de ellos ocasionó daños, aunque un vecino reconoció que quienes lo notaron se llevaron "un buen susto". El panadero de la localidad, Victorino Gómez, notó un ruido fuerte que describió como el choque de un coche y, a continuación, oyó "como se movía la vajilla dentro de los muebles".

Gómez añadió que durante toda la mañana los clientes que pasaban por la panadería comentaban cómo habían vivido el terremoto de la noche anterior. Explicó que unos masoveros del Cuarto Pelao, un paraje situado en dirección a Cantavieja, le dijeron que habían notado "cómo se movía el suelo". Otro vecino le indicó que, alarmado por un fuerte ruido en la calle, salió a la ventana para ver lo que ocurría. Gómez señaló que el incidente "no fue largo" pero generó inquietud en Fortanete, donde los seísmos son un fenómeno insólito. El registro de la Red Sísmica Nacional remonta el último precedente a 1928, cuando un temblor alcanzó una intensidad V, que corresponde a la caída de objetos y balanceo de las puertas abiertas.

La Subdelegación del Gobierno, al recibir la notificación del Instituto Geográfico Nacional sobre el terremoto, mandó una patrulla de la Guardia Civil a la localidad para llevar a cabo una inspección. A las 00.35, los agentes desplazados comunicaron que no se había registrado ningún daño y que no fueron requeridos por ningún vecino. El alcalde, Abel Daudén, está entre quienes no notaron nada a pesar de que estaba despierto cuando se produjo el temblor. Añadió que nadie le notificó que se hubieran registrado desperfectos.

Emilio Carreño explicó que desde 2015 la falla de Concud es objeto de un especial seguimiento con la instalación de una estación sísmica para su control más estrecho. A pesar de los últimos seísmos registrados, Carreño llamó a "la tranquilidad" porque todos los temblores han sido "de baja intensidad". El experto añadió que la falla presenta "poca actividad y está muy controlada".

A juicio del director de la Red Sísmica, los terremotos de Celadas y Fortanete están "relacionados" con la falla de Concud. La información de la estación que supervisa este punto es comunicada al geólogo de la Universidad de Zaragoza José Luis Simón, que alertó de la actividad de esta fisura de la corteza terrestre y promovió su seguimiento.

Simón consideró poco probable que los dos seísmos de Fortanete estén asociados a la falla de Concud por la lejanía entre ambos puntos y por las distintas condiciones geológicas de las dos localidades. Apuntó, no obstante, la posibilidad de que el temblor de Celadas haya actuado como "disparador" de otra falla localizada en Fortanete. Señaló que la intensidad de 3,3 es excepcional en Teruel y es "mucha casualidad" que cuatro sismos se hayan encadenado en cinco días en una provincia poco propensa.